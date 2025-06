Ισραήλ: Βίντεο από τη στιγμή που οι ένοπλες δυνάμεις σκοτώνουν διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης – Ήταν υπεύθυνος για τη μεταφορά όπλων

Δύο διοικητές των Φρουρών της Επανάστασης, οι οποίοι είχαν εμπλοκή σε επιθέσεις κατά του Ισραήλ, σκοτώθηκαν από τον ισραηλινό στρατό.

Οι ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) έδωσαν στην δημοσιότητα βίντεο που δείχνει την δολοφονία του Μπενάμ Σαριγιαρί, διοικητή της Μονάδας Μεταφοράς Όπλων της Δύναμης Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης. Στο βίντεο φαίνεται ο βομβαρδισμός του οχήματος που επέβαινε ο Σαριγιαρί στο δυτικό Ιράν.

🔴ELIMINATED: Behnam Shahriyari, commander of the Quds Force’s Weapons Transfer Unit in the IRGC, was eliminated in a precise IDF strike in western Iran.

Shahriyari was responsible for all weapons transfers from the Iranian regime to its proxies across the Middle East in order… pic.twitter.com/O9nEjuauuW

