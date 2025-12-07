Ισραήλ: «Εσωτερική υπόθεση η απονομή ή μη χάριτος στον Νετανιάχου» λέει ο Ισαάκ Χέρτσογκ

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Ιτσχάκ Χέρτζογκ Μπέντζαμιν Νετανιάχου
Πηγή: Flash90

Ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, φάνηκε να αντιπαρέρχεται την προτροπή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να απονείμει χάρη στον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, που αντιμετωπίζει ποινική δίωξη για διαφθορά, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο Politico και δημοσιεύτηκε χθες Σάββατο.

Διαβεβαίωσε πως εκτιμά «τη φιλία και τη γνώμη του προέδρου Τραμπ», εξαίροντας τον ρόλο του ρεπουμπλικάνου για την εξασφάλιση της απελευθέρωσης των ομήρων στη Λωρίδα της Γάζας. Ωστόσο, ο κ. Χέρτσογκ θύμισε ότι το Ισραήλ είναι κυρίαρχο κράτος και το δικαστικό σύστημά του είναι ανεξάρτητο κι οφείλει να αντιμετωπίζεται με σεβασμό.

Ο κ. Νετανιάχου δικάζεται για πέντε χρόνια για απάτη, κατάχρηση εμπιστοσύνης και δωροληψία. Ο κ. Τραμπ έχει παροτρύνει επανειλημμένα τον κ. Χέρτσογκ να του απονείμει χάρη, ιδίως σε πρόσφατη επιστολή του, που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες της ισραηλινής προεδρίας.

Στην επιστολή, ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος διαβεβαίωνε πως σέβεται την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης του Ισραήλ, αλλά θεωρεί ότι οι κατηγορίες σε βάρος του πρωθυπουργού Νετανιάχου έχουν πολιτικά κίνητρα. Αναφέρθηκε επίσης στο ζήτημα όταν μίλησε στην Κνέσετ, την ισραηλινή Βουλή, τον Οκτώβριο.

Την περασμένη Κυριακή, το γραφείο του προέδρου Χέρτσογκ αποκάλυψε ότι ο πρωθυπουργός ζήτησε από τον αρχηγό του κράτους να του απονείμει χάρη. Ο κ. Χέρτσογκ σχολίασε πως χειρίζεται το ζήτημα με διαδικασία στην οποία εμπλέκεται το υπουργείο Δικαιοσύνης και η ομάδα νομικών συμβούλων της προεδρίας.

Έκανε λόγο για «εξαιρετικό» αίτημα που θα χειριστεί με γνώμονα «το συμφέρον του ισραηλινού λαού», αναφέροντας χαρακτηριστικά πως θεωρεί «την ευημερία του ισραηλινού λαού την πρώτη, τη δεύτερη και την τρίτη προτεραιότητά μου».

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, dpa

