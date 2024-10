Ισραήλ: Επτά νεκροί από ρουκέτες της Χεζμπολάχ – Η πιο αιματηρή ημέρα του πολέμου με θύματα αμάχους

Επτά άτομα σκοτώθηκαν σήμερα στο Ισραήλ, από τις επιθέσεις με ρουκέτες της Χεζμπολάχ στο βόρειο τμήμα της χώρας, σηματοδοτώντας την πιο θανατηφόρα ημέρα των τελευταίων μηνών για τους αμάχους μέσα στην εβραϊκή χώρα.

Οι επτά σκοτώθηκαν σε γεωργικές εκτάσεις κοντά στη Μετούλα και τη Χάιφα. Οι θάνατοι, οι οποίοι αύξησαν τον αριθμό των αμάχων που σκοτώθηκαν τον τελευταίο χρόνο από τις διασυνοριακές επιθέσεις στο βόρειο Ισραήλ σε 39, έρχονται ενώ ο στρατός συνέχισε να επεκτείνει τα πλήγματά του σε τοποθεσίες της Χεζμπολάχ βαθιά μέσα στο Λίβανο.

Οι αρχές δήλωσαν ότι πέντε άνθρωποι που εργάζονταν σε αγρό με μηλιές και μάζευαν μήλα, κοντά στη συνοριακή πόλη Μετούλα σκοτώθηκαν όταν ένας πύραυλος που εκτοξεύθηκε από τον Λίβανο τους έπληξε αργά το πρωί σήμερα (Πέμπτη, 31/10).

An explosive-laden drone impacted an open area in Ashkelon a short while ago, the IDF says and footage shows.

The military does not yet detail where the drone was launched from.

There are no reports of injuries. https://t.co/6M4WkjBBOa pic.twitter.com/hKttXN7mgQ

