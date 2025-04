Ισραήλ: Επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών στα ΗΑΕ – Συνάντηση με τον ομόλογό του Αμπντάλα μπιν Ζαγέντ αλ Ναχιάν

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γεδεών Σάαρ, πραγματοποίησε σπάνια επίσκεψη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα την Κυριακή, όπου συναντήθηκε με τον ομόλογό του, Αμπντάλα μπιν Ζαγέντ αλ Ναχιάν, για να συζητήσουν την επιχειρησιακή και ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας. Η επίσκεψη, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΑΕ, είχε ως κύριο αντικείμενο τις τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο και τις διεθνείς προσπάθειες για την ειρήνευση στην περιοχή.

Τα ΗΑΕ και το Ισραήλ διατηρούν επίσημες διπλωματικές σχέσεις από το 2020, στο πλαίσιο των Συμφωνιών του Αβραάμ, οι οποίες επιτεύχθηκαν με διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Ωστόσο, από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, οι επισκέψεις αξιωματούχων υψηλού επιπέδου έχουν μειωθεί σημαντικά, γεγονός που καθιστά την παρουσία του κ. Σάαρ στο Αμπού Ντάμπι ιδιαίτερα σημαντική.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δύο υπουργοί επικεντρώθηκαν στην επιδείνωση της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΑΕ. Συζήτησαν επίσης για τις περιφερειακές και διεθνείς προσπάθειες ανανέωσης της ανακωχής, με στόχο την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός και την απελευθέρωση των ομήρων.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), ο κ. Σάαρ δήλωσε: «Υπάρχουν μεγάλες προκλήσεις μπροστά μας στη Μέση Ανατολή, αλλά υπάρχουν εταίροι για ένα καλύτερο μέλλον συνεργασίας και σταθερότητας. Ευχαριστώ τους οικοδεσπότες μας!»

Honored to meet in Abu Dhabi, for the second time, with UAE FM Sheikh Abdullah bin Zayed @ABZayed. We discussed the full range of regional issues, as well as furthering bilateral relations between our countries. There are major challenges ahead of us in the Middle East, but there… pic.twitter.com/cXqoBgXxJR

