Ισραήλ: Εκατοντάδες διαδηλωτές ζήτησαν τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων

Εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες Σάββατο στο Τελ Αβίβ, ζητώντας τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας και την άμεση απελευθέρωση των υπόλοιπων ομήρων που κρατούνται από την παλαιστινιακή Χαμάς.

«Γνωρίζουμε ότι είναι ζωντανοί και γνωρίζουμε ότι ο χρόνος τελειώνει», δήλωσε ο Λιράν Μπέρμαν, του οποίοι οι δίδυμοι αδελφοί απήχθησαν κατά την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023. Ο Μπέρμαν επέκρινε την απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης να ανακαλέσει τη διαπραγματευτική της ομάδα από το Κατάρ. «Κάθε ημέρα χωρίς συνομιλίες (…) κινδυνεύουμε να τους χάσουμε», τόνισε.

Tonight in Tel Aviv protest, nearly 1,000 protesters—Jewish Israelis and Palestinians—gathered to hold pictures of children killed in Gaza by Israeli airstrikes, calling for an end to the war. pic.twitter.com/SnbAi08xKp

Η Εϊνάβ Ζανγκάουκερ, της οποίας ο γιος εξακολουθεί να είναι όμηρος της Χαμάς, απευθύνθηκε δημοσίως στην κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης. «Πείτε μου, κ. πρωθυπουργέ… Πώς μπορείτε να κοιτάζεστε στον καθρέφτη γνωρίζοντας ότι εγκαταλείπετε 58 ομήρους;» είπε.

Mass protest on Begin Road in Tel Aviv calling to end the war and return the hostages.

Credit Yair Palti pic.twitter.com/zBUu6pUTee

— We Are All Hostages (@AllHostages) May 24, 2025