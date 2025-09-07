Ισραήλ: Drone που εκτοξεύθηκε από την Υεμένη κατέπεσε στο αεροδρόμιο Ραμόν

Η Αρχή Αεροδρομίων του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι ένα drone που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη κατέπεσε την αίθουσα αφίξεων στο αεροδρόμιο Ραμόν, κοντά στην πόλη Εϊλάτ της Ερυθράς Θάλασσας.

Το αεροδρόμιο ανέστειλε τις απογειώσεις και τις προσγειώσεις αεροσκαφών, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ομαλοποίησης της λειτουργίας του, το συντομότερο δυνατό.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι διερευνά την πτώση του drone, το οποίο είχε εκτοξευτεί από την Υεμένη και κατέπεσε στην περιοχή του αεροδρομίου.

Σύμφωνα με το στρατό το περιστατικό διερευνάται χωρίς να δημοσιοποιηθούν περισσότερες λεπτομέρειες για τις ζημιές που προκλήθηκαν. Δεν διευκρινίστηκε αν το drone κατέπεσε μετά από την αναχαίτιση του.

07:36 , Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025

