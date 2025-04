Ισπανία: Τρεις νεκροί από κατάρρευση υπόστεγου εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων – ΒΙΝΤΕΟ

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από την κατάρρευση γεωργικού υπόστεγου στη νότια Ισπανία, την οποία προκάλεσε η καταιγίδα Νούρια, που συνοδεύεται από θυελλώδεις ανέμους και καταρρακτώδεις βροχές.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 11.30 τοπική ώρα (12.30 ώρα Ελλάδας), σε ένα αγρόκτημα της Κόρια ντελ Ρίο, μιας κοινότητας με πληθυσμό 30.000 κατοίκων που βρίσκεται σε απόσταση 15 χιλιομέτρων από τη Σεβίλη, στην Ανδαλουσία, ανέφερε εκπρόσωπος Τύπου των υπηρεσιών διάσωσης σε μήνυμα που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με αυτή, ένας κάτοικος ειδοποίησε τις αρχές, εξηγώντας πως ο άνεμος «παρέσυρε τη στέγη» και κατέστρεψε τους τοίχους του κτιρίου. Όταν έφτασαν στο σημείο οι διασώστες εντόπισαν τις σορούς τριών ανθρώπων.

«Ιατρικές πηγές επιβεβαίωσαν» τους θανάτους, αναφέρει με δελτίο Τύπου η περιφερειακή κυβέρνηση της Ανδαλουσίας, διευκρινίζοντας, επικαλούμενη την αστυνομία, ότι οι άνεμοι «έπληξαν» επίσης έναν πυλώνα ηλεκτρικού ρεύματος, με τις αρχές να ενημερώνουν τη διαχειρίστρια εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας.

Some major storm runoff and flooding in #Barcelona , Spain on July 27th. Report: Nuria VB – thank you! pic.twitter.com/7pdormL2wV

Η άφιξη της καταιγίδας Nuria, στα ανοικτά της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, οδήγησε σήμερα τη μετεωρολογική υπηρεσία της Ισπανίας (Aemet) να κηρύξει σε κίτρινο συναγερμό πολλές περιφέρειες, μεταξύ αυτών την Ανδαλουσία, εξαιτίας του κινδύνου σφοδρών ανέμων και ισχυρών βροχοπτώσεων.

Whoahh! Storm Nuria already causing havoc in the Canary Islands. This electric tower collapsed on Gran Canaria due to the winds 💨👀

Beautiful rainbow though 🌈pic.twitter.com/GRBZ1Li32s

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) April 3, 2025