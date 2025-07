Ισπανία: Σε κόκκινο συναγερμό η Καταλονία λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων – Βίντεο με αυτοκίνητα να παρασύρονται σε πλημμύρες

Οι Αρχές έθεσαν σήμερα σε κόκκινο συναγερμό ένα μεγάλο μέρος της Καταλονίας, στην βορειοανατολική Ισπανία, λόγω του κινδύνου καταρρακτωδών βροχοπτώσεων, ένας συναγερμός που οδήγησε τον φορέα διαχείρισης της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας Renfe να αναστείλει τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών σε όλη την περιφέρεια.

Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία Aemet, 90 χιλιοστά νερού (90 λίτρα ανά τετραγωνικό μέτρο) θα μπορούσαν να πέσουν μέσα σε μία ώρα αργά σήμερα το απόγευμα κοντά στη Βαρκελώνη και στην επαρχία της Ταραγόνα, όπου ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά στις αρχές της εβδομάδας, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Οι «καταρρακτώδεις βροχές», οι οποίες αναμένεται να διαρκέσουν μέχρι αργά το απόγευμα, δημιουργούν υψηλό κίνδυνο «πλημμυρών», επιμένει η Aemet στον λογαριασμό της στην πλατφόρμα X, καλώντας τους κατοίκους να «ακολουθούν τις συστάσεις της πολιτικής προστασίας» απέναντι στην «έκτακτη» αυτή κατάσταση.



Η προειδοποίηση της Aemet ώθησε την ισπανική εταιρία σιδηροδρόμων Renfe να αναστείλει την κυκλοφορία σε όλη την περιφέρεια, ένα μέτρο που περιλαμβάνει επίσης τα τρένα υψηλής ταχύτητας, όπως και τους περιφερειακούς και τους προαστιακούς σιδηροδρόμους.



Στόχος του έκτακτου αυτού μέτρου είναι να «εγγυηθεί την ασφάλεια όλων των ταξιδιωτών», δήλωσε η ισπανική εταιρία σε ανακοίνωσή της, διευκρινίζοντας ότι η επανέναρξη των δρομολογίων θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών.

Εκτός από την Καταλονία, αρκετές περιοχές της βόρειας και της ανατολικής Ισπανίας έχουν τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό λόγω αυτών των ισχυρών βροχοπτώσεων, εκ των οποίων η Αραγονία και ένα μέρος της κοινότητας της Βαλένθια.

Η περιοχή αυτή επλήγη στα τέλη Οκτωβρίου από καταρρακτώδεις βροχές που άφησαν πίσω τους 227 νεκρούς. Οι αρχές, κυρίως οι περιφερειακές, είχαν επικριθεί τότε για έλλειψη προετοιμασίας και αντανακλαστικών για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Στην πόλη Ταραγόνα, στην επαρχία της Σαραγόσα, η όχθη του ποταμού Ebro τέθηκε την Παρασκευή σε κόκκινο συναγερμό, καθώς η περιοχή επλήγη από ισχυρές πλημμύρες, με σχεδόν 100 χιλιοστά βροχής να πέφτουν μέσα σε μόλις μία ώρα.



Ο κόκκινος συναγερμός θα παραμείνει σε ισχύ έως αργά το Σάββατο, μετά τα ακραία καιρικά φαινόμενα που προκάλεσαν πλημμύρες και προβλήματα στις μεταφορές, σε μια ιδιαίτερα δημοφιλή τουριστική περιοχή.

Σύμφωνα με τη βρετανική The Sun, οι τοπικές ομάδες διάσωσης ανέφεραν περισσότερα από 30 περιστατικά που σχετίζονται με πλημμύρες, «συμπεριλαμβανομένων πτώσεων δέντρων και αποκλεισμένων δρόμων, χωρίς ωστόσο να καταγραφούν θύματα».

Βίντεο δείχνουν αυτοκίνητα να παρασύρονται από τα ορμητικά νερά, καθώς η έντονη βροχόπτωση έπληξε σφοδρά δρόμους σε πολλές ισπανικές πόλεις.

Major Flooding Spain

Damaging flooding recently occurred in Tarazona, Aragon, a town in Spain.

Footage shows cars and shops flooded by the heavy rains turning streets into rivers.

Rain is expected to ease throughout the area in the coming days.#Spain #Floods #Aragón pic.twitter.com/62IwRKNjFp

— Chyno News (@ChynoNews) July 12, 2025