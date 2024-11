Ισπανία: Ομοφοβικά κίνητρα πίσω από τη δολοφονία ενός 24χρονου – Καταδικάστηκαν τέσσερις άνδρες

Τέσσερις άνδρες καταδικάστηκαν στην Ισπανία για την δολοφονία, με ομοφοβικά κίνητρα, ενός 24χρονου βοηθού νοσηλευτή, μια υπόθεση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στη χώρα και στο εξωτερικό.

Ο Σαμουέλ Λουίθ πέθανε στο νοσοκομείο, αφού δέχτηκε επίθεση από μια ομάδα ανδρών έξω από ένα νάιτ κλαμπ στη Α Κορούνια, στην περιφέρεια της Γαλικίας, τον Ιούλιο του 2021.

Οι Ντιέγκο Μοντάνια, Αλεχάντρο Φρέιρε και Κάιο Αμαράλ κρίθηκαν ένοχοι για δολοφονία με επιβαρυντικές περιστάσεις και ο Αλεχάντρο Μίγκεθ για συνέργεια. Το δικαστήριο έκρινε ότι ο Μοντάνια, ο επικεφαλής της ομάδας, συμπέρανε ότι ο Λουίθ ήταν ομοφυλόφιλος λόγω του τρόπου ομιλίας και του ντυσίματός του, φώναζε ομοφοβικές προσβολές εναντίον του πριν από την επίθεση και αμέσως μετά έκανε ομοφοβικά σχόλια στους συγκατηγορουμένους του.

4 men have been sentenced in #Spain in connection with the #murder of #SamuelLuiz (24) care assistant in 2021. The murder is being treated as a #HateCrime against #gays

3 perpetrators have been found guilty of murder, while 4th has been convicted of complicity in murder#TV2 pic.twitter.com/5BRY3svkZU

— Maqsood Asi (@MaqsoodAsi) November 24, 2024