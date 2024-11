Τραγωδία στην Ισπανία: Τουλάχιστον 10 νεκροί σε φωτιά που ξέσπασε σε οίκο ευγηρίας

Τουλάχιστον 10 άτομα έχασαν τη ζωή τους όταν ξέσπασε φωτιά σε οίκο ευγηρίας στην πόλη Βιλαφράνκα ντελ Έμπρο, στη βόρεια Ισπανία, νωρίς σήμερα το πρωί, σύμφωνα με ανακοίνωση της περιφερειακής κυβέρνησης της Αραγονίας.

Η πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 5 π.μ. (τοπική ώρα, 06.00 ώρα Ελλάδας), σε ένα από τα δωμάτια, και οι πυροσβέστες χρειάστηκαν περίπου δύο ώρες για την κατάσβεσή της, δήλωσε εκπρόσωπος της περιφερειακής κυβέρνησης.



Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν είναι δυνατόν σε αυτή τη φάση να διευκρινιστεί εάν όλα τα θύματα ήταν άνθρωποι που φιλοξενούνταν στον οίκο ευγηρίας, στον οποίο ζούσαν 82 ηλικιωμένοι.

At least 10 people killed in overnight fire at a retirement home in the town of Villafranca de Ebro in north-eastern Spain – emergency services pic.twitter.com/ifnKX7VKb6

