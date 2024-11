Σοκ στην Τουρκία – Αεροπλάνο τυλίχτηκε στις φλόγες κατά την προσγείωση

Φωτιά ξέσπασε σε κινητήρα επιβατικού αεροπλάνου την ώρα της προσγείωσης, στο αεροδρόμιο της Αττάλειας της Τουρκία. Το αεροπλάνο εκτελούσε δρομολόγιο από την Ρωσία προς την παραλιακή πόλη της Τουρκίας.

Οι 87 επιβάτες και τα 4 μέλη του πληρώματος απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και δεν υπήρξαν τραυματισμοί από το περιστατικό.

Azimut Airlines Sukhoi Superjet 100-95LR type aircraft, registered RA-89085, operating the #A45051 Sochi – Antalya flight, caught fire after landing. pic.twitter.com/iPTZaIjihW

Στα βίντεο που αναρτήθηκαν στο Διαδίκτυο δείχνουν τις ομάδες αντιμετώπισης επειγουσών καταστάσεων να σπεύδουν στο σημείο, ενώ φλόγες και καπνός βγαίνουν από τον κινητήρα.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο Airport Haber, το αεροσκάφος είναι ένα Sukhoi Superjet με δυνατότητα μεταφοράς 100 επιβατών και προερχόταν από το θέρετρο Σότσι της Μαύρης Θάλασσας.

Με βάση τον ιστότοπο του αεροδρομίου, ένα αεροσκάφος της εταιρείας Azimuth Airlines που είχε αναχωρήσει από το Σότσι προσγειώθηκε στην Τουρκία στις 20.25 (ώρα Ελλάδας).

Footage showing passengers evacuating Azimuth Airlines #A45051,Sukhoi Superjet (RA-89085), at Antalya Airport, Turkey.The incident occurred after the aircraft landed in adverse weather conditions, leading to a fire.#AntalyaAirportIncident#SukhoiSuperjetFire#AviationSafety https://t.co/egKGPOLjYl pic.twitter.com/PX0WTdCT5L

— Antony Ochieng,KE✈️ (@Turbinetraveler) November 24, 2024