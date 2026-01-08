Ισπανία: Η Καθολική Εκκλησία θα αποζημιώσει τα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης – Τι συμφωνήθηκε με την κυβέρνηση

Σύνοψη από το

  • Η Καθολική Εκκλησία της Ισπανίας συμφώνησε με την κυβέρνηση να αποζημιώσει τα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης των οποίων οι υποθέσεις έχουν λήξει λόγω παραγραφής ή επειδή έχει πεθάνει ο δράστης.
  • Το σκάνδαλο κακοποίησης ήρθε στο φως έπειτα από έρευνα του 2021, με έκθεση του 2023 να εκτιμά σε εκατοντάδες χιλιάδες τον αριθμό των θυμάτων κατά τη διάρκεια δεκαετιών.
  • Σύμφωνα με τη νέα συμφωνία, ο Συνήγορος του Πολίτη θα εξετάζει κάθε υπόθεση και θα προτείνει αποζημίωση, προσφέροντας μια εναλλακτική διαδικασία για τα θύματα που δεν επιθυμούν να απευθυνθούν απευθείας στην Εκκλησία.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ισπανία: Η Καθολική Εκκλησία θα αποζημιώσει τα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης – Τι συμφωνήθηκε με την κυβέρνηση
Πηγή: REUTERS/Susana Vera

Η Καθολική Εκκλησία της Ισπανίας, που ταλανίζεται από σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης με θύτες κληρικούς, συμφώνησε σήμερα με την κυβέρνηση να αποζημιώσει τα θύματα των οποίων οι υποθέσεις έχουν λήξει λόγω παραγραφής ή επειδή έχει πεθάνει ο δράστης.

«Σήμερα διευθετούμε ένα χρέος και αποδίδουμε δικαιοσύνη στα θύματα. Μεταβαίνουμε από δεκαετίες σιωπής και λήθης σε δίκαιη αποζημίωση που καταβάλλεται από την Εκκλησία», δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Φέλιθ Μπολάνιος για τη συμφωνία που υπεγράφη από το υπουργείο του και την Εκκλησία.

Το σκάνδαλο κακοποίησης ήρθε στο φως έπειτα από έρευνα της εφημερίδας El Pais το 2021 που αποκάλυψε περισσότερες από 1.200 φερόμενες υποθέσεις, αντηχώντας παρόμοια σκάνδαλα στην Καθολική Εκκλησία στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιρλανδία και τη Γαλλία.

Έκθεση του 2023 του Συνηγόρου του Πολίτη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα εκτίμησε σε εκατοντάδες χιλιάδες τον αριθμό των θυμάτων κατά τη διάρκεια δεκαετιών, βασισμένη σε έρευνα σε δείγμα 8.000 ατόμων.

Προέτρεψε για τη δημιουργία ενός κρατικού ταμείου και κατηγόρησε την Εκκλησία ότι δεν συνεργάζεται και ότι προσπαθεί να «ελαχιστοποιήσει το φαινόμενο». Περισσότεροι από 700 άνθρωποι μοιράστηκαν τις υποθέσεις τους με τον Συνήγορο του Πολίτη μέχρι το 2024.

Μια έρευνα που ανατέθηκε από την Ισπανική Καθολική Εκκλησία εντόπισε περίπου 2.000 θύματα μέχρι το τέλος του 2023.

Σύμφωνα με τη συμφωνία που υπογράφηκε σήμερα, ο Συνήγορος του Πολίτη θα εξετάσει κάθε υπόθεση και θα προτείνει αποζημίωση -οικονομική, ηθική, ψυχολογική ή επανορθωτική- με βάση το αίτημα του θύματος, δήλωσε ο Μπολάνιος.

Προηγουμένως, τα θύματα μπορούσαν να υποβάλουν αίτηση απευθείας στην Εκκλησία, αλλά πολλά δίσταζαν. Η Εκκλησία δήλωσε σήμερα ότι έχει ήδη καταβάλει περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ στα θύματα.

Η νέα διαδικασία αφορά τα θύματα που δεν επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση απευθείας στην Εκκλησία. Οι αποζημιώσεις που προτείνει ο Συνήγορος του Πολίτη πρέπει να συμφωνηθούν τόσο από το θύμα όσο και από την Επιτροπή Αξιολόγησης της Εκκλησίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η παραβατικότητα των νέων δεν αντιμετωπίζεται με φόβο

ΕΟΦ: Οδηγίες για ατομικές παραγγελίες φαρμάκων που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα

Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ: Πράσινο φως για την υλοποίηση νέων υποδομών Ολοκληρωμένης Ανακύκλωσης Αποβλήτων

ΔΥΠΑ: Ευκαιρία εργασίας με περισσότερες από 1.000 θέσεις από 40 επιχειρήσεις

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
16:55 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Ζελένσκι: Tο αμερικανικό έγγραφο για τις εγγυήσεις ασφαλείας είναι έτοιμο να οριστικοποιηθεί με τον Τραμπ

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα, Πέμπτη,  ότι το διμερές έγγραφο για τις...
16:20 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Τουρκία: Δεξαμενόπλοιο στη Μαύρη Θάλασσα με προορισμό τη Ρωσία έγινε στόχος drone, αναφέρουν ναυτιλιακές πηγές 

Δεξαμενόπλοιο στην Τουρκία, που είχε προορισμό τη Ρωσία, δέχθηκε σήμερα, Πέμπτη, επίθεση με μη...
15:25 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Τραγωδία στην Αρκτική: Τουρίστρια παρασύρθηκε από παγωμένα νερά σε δραστηριότητα «ice floating» – Γιατί τη θεωρούν νεκρή

Ένα ταξίδι ζωής στην Αρκτική κατέληξε σε τραγωδία την Πρωτοχρονιά, όταν μια τουρίστρια παρασύρ...
13:15 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Γαλλία: Αγρότες αποδοκίμασαν την Πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης – Βίντεο από τη στιγμή της έντασης

Νωρίς το πρωί της Πέμπτης, αγρότες εισήλθαν στη γαλλική πρωτεύουσα, το Παρίσι, για να πραγματο...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι