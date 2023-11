Ιρλανδία: Πέντε τραυματίες μετά την επίθεση με μαχαίρι στο κέντρο του Δουβλίνου – ΒΙΝΤΕΟ

Πέντε άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τρία μικρά παιδιά, νοσηλεύονται μετά από μια επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε σήμερα στο κέντρο της πόλης του Δουβλίνου, ανακοίνωσε η ιρλανδική αστυνομία.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι άνθρωποι δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι στην πλατεία Πάρνελ της πρωτεύουσας. Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή.

Ένα κορίτσι έχει τραυματιστεί σοβαρά από την επίθεση και τα άλλα δύο παιδιά νοσηλεύονται με λιγότερο σοβαρά τραύματα, ανέφερε η αστυνομία. Μια ενήλικη γυναίκα νοσηλεύεται επίσης με σοβαρούς τραυματισμούς και ένας ενήλικος άνδρας έχει υποστεί λιγότερο σοβαρά τραύματα, πρόσθεσε η αστυνομία.

Η εφημερίδα Irish Times ανέφερε ότι ο βασικός ύποπτος της επίθεσης συνελήφθη και φέρει τραύματα που πιστεύεται να προκάλεσε ο ίδιος στον εαυτό του. Η εφημερίδα ανέφερε ότι οι πρώτες ενδείξεις υποδηλώνουν ότι ο άνδρας προσπάθησε να επιτεθεί σε νεαρά άτομα και ότι περαστικοί επενέβησαν.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι πραγματοποιεί έρευνες αναφέροντας ότι δεν αναζητά κάποιο άλλο άτομο αυτή τη στιγμή.

Το κίνητρο της επίθεσης, που σημειώθηκε κοντά σε σχολείο, δεν έχει αποσαφηνιστεί, πρόσθεσε η Irish Times.

Σύμφωνα με το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο RTE, η αστυνομία δεν θεωρεί το συμβάν τρομοκρατικού χαρακτήρα.

BREAKING — HORRIFIC SCENES: Reports coming in multiple children stabbed on Parnell Square, north of O’Connell Street, Dublin. It’s been alleged a foreign national attacked a woman and three children. #parnellsquare pic.twitter.com/QjF4c0Fng8

