Ιρλανδία: Επίθεση με μαχαίρι στο Δουβλίνο – Τουλάχιστον τρία παιδιά μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο

Τουλάχιστον τρία παιδιά μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο μετά από μια φερόμενη επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε σήμερα (23/11) στο κέντρο της πόλης του Δουβλίνου, στην Ιρλανδία, μετέδωσε το ιρλανδικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο RTE.

Η ιρλανδική αστυνομία ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι αστυνομικοί βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο σημείο ενός σοβαρού περιστατικού στην πλατεία Πάρνελ της πρωτεύουσας και άλλες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν αναπτυχθεί στο σημείο.

❗🔪🇮🇪 – #BREAKING: Multiple children stabbed near a school in #Dublin, #Ireland.

Eyewitnesses claim a ‘man of foreign descent’ went on a stabbing spree injuring at least three. pic.twitter.com/YlpjCvARN0

— 🔥🗞The Informant (@theinformantofc) November 23, 2023