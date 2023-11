Γάζα: Ξεκινάει η κατάπαυση του πυρός αύριο στις 7 το πρωί – Θα απελευθερωθούν 13 όμηροι της Χαμάς

Το Κατάρ λέει ότι παραλήφθηκαν οι κατάλογοι των αμάχων που πρέπει να απελευθερωθούν από την Γάζα κι ότι η εκεχειρία θα αρχίσει την Παρασκευή στις 7 το πρωί. Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, η πρώτη ομάδα 13 αμάχων θα απελευθερωθεί την Παρασκευή στις 16:00 το απόγευμα.

Η εκεχειρία στη Γάζα θα περιλαμβάνει μια συνολική κατάπαυση του πυρός τόσο στο βόρειο όσο και στο νότιο τμήμα της λωρίδας, δήλωσε την Πέμπτη εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ.

Το Κατάρ, το οποίο ηγείται των προσπαθειών διαμεσολάβησης μεταξύ Ισραήλ και της Χαμάς, αναμένει ότι οι Παλαιστίνιοι θα απελευθερωθούν από την ισραηλινών φυλακών στο πλαίσιο της συμφωνίας, δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Qatar says pause in fighting in Gaza will begin on Friday morning with first hostages to be released hours later

