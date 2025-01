Ιράν: Συντριβή εκπαιδευτικού αεροσκάφους – Νεκροί οι τρεις επιβαίνοντες

Εκπαιδευτικό αεροσκάφος των ιρανικών υπηρεσιών ασφαλείας συνετρίβη την Τετάρτη (15/1) στην επαρχία Γκιλάν, στο βόρειο τμήμα του Ιράν, παρασύροντας στον θάνατο τους τρεις επιβαίνοντες, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων IRIB.

Το αεροσκάφος συνετρίβη το πρωί, λίγη ώρα μετά την απογείωσή του από την πόλη Ραστ με προορισμό το διεθνές αεροδρόμιο Μεχραμπάντ της Τεχεράνης.

A training plane of the Iranian Police crashed in the city of Rasht in the northwest of the country, killing the pilot, co-pilot, and flight engineer. pic.twitter.com/CuvKAzpiNP

— WarWatch (@WarWatchs) January 15, 2025