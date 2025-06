Ιράν: Πυκνοκατοικημένες περιοχές της Τεχεράνης έπληξε σήμερα το Ισραήλ – Άμεση η ανάμιξη των ΗΠΑ λέει ο Ιρανός πρόεδρος

Πυκνοκατοικημένες περιοχές της Τεχεράνης, είχαν στόχο τα σημερινά πλήγματα του Ισραήλ στο Ιράν, σύμφωνα με το CNN, αλλά όπως μεταδίδουν και ισραηλινά μέσα ενημέρωσης δείχνοντας πλάνα με μεγάλες πλημμύρες στους δρόμους, καθώς όπως φαίνεται έχουν χτυπηθεί αγωγοί υδάτων, ενώ ο πρόεδρος του Ιράν δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν άμεση ανάμιξη στον πόλεμο.

Σύμφωνα με το CNN, σήμερα χτυπήθηκαν τρεις πολυσύχναστες διασταυρώσεις στην πόλη: Tajrish και Quds Square, η λεωφόρος Shariati και η πλατεία Valiasr. Στο Tajrish βρίσκεται ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο, ενώ η οδός Valiasr θεωρείται μία από τις κύριες οδικές αρτηρίες και τα εμπορικά κέντρα της Τεχεράνης.

#BREAKING

An explosion takes place in the Valiasr street in Tehran. pic.twitter.com/8LtiCmaMiO — Tehran Times (@TehranTimes79) June 15, 2025

Tο χτύπημα στην πλατεία Quds στο Tajrish ήταν μόλις στα 50 μέτρα από το νοσοκομείο Shohada, ένα σημαντικό κέντρο υγείας στη βόρεια Τεχεράνη.

Βιντεοσκοπημένο υλικό που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εντοπίστηκε γεωγραφικά από το CNN δείχνει καπνό να υψώνεται στον ουρανό μετά από χτύπημα σε πυκνοκατοικημένη περιοχή της πόλης, κοντά στην οδό Valiasr.

Πλάνα που έχουν ληφθεί από την πλατεία Κουντς δείχνουν έναν τραυματία να μεταφέρεται με φορείο σε ένα όχημα έκτακτης ανάγκης που περιμένει. Η κάμερα κινείται προς τα πάνω για να δείξει τα σπασμένα παράθυρα ενός κοντινού κτιρίου.

Άλλες εικόνες δείχνουν καπνό κοντά στο κτίριο του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Τεχεράνης.

Ο ισραηλινός στρατός είχε δηλώσει προηγουμένως ότι στόχευε στρατιωτικά και πυρηνικά συγκροτήματα στο Ιράν, αν και δεν υπάρχουν γνωστά τέτοια συγκροτήματα σε αυτές τις περιοχές της ιρανικής πρωτεύουσας.

#Iran: Israeli strikes busted a pipe near Tajrish Square in #Tehran, causing sewage water to flood into the streets. pic.twitter.com/GqskoScmwT

— Thomas van Linge (@ThomasVLinge) June 15, 2025

Άμεση η εμπλοκή των ΗΠΑ

Ο πρόεδρος του Ιράν δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες “αναμφίβολα διαδραματίζουν άμεσο ρόλο” στη στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο Fars. Το πρακτορείο επικαλέστηκε τον πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν λέγοντας: “Ο (ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ) Γουίτκοφ είπε στον (Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς) Αραγκτσί, «το Ισραήλ δεν μπορεί να κάνει τίποτα χωρίς την άδειά μας» – αυτό σημαίνει ότι οι ενέργειες του Ισραήλ πραγματοποιούνται με την άμεση έγκριση των Ηνωμένων Πολιτειών”, υποστήριξε ο Ιρανός πρόεδρος

Ο Πεζεσκιάν συνέχισε λέγοντας ότι “αυτό που παρακολουθούμε σήμερα γίνεται με την άμεση υποστήριξη της Ουάσινγκτον, παρόλο που προσπαθούν να αποκρύψουν τον ρόλο τους στα μέσα ενημέρωσης”.

Ο πρόεδρος δήλωσε ότι, αν και το Ιράν δεν επιδίωξε ποτέ πόλεμο ή σύγκρουση, οποιαδήποτε συνέχιση των εχθροπραξιών θα αντιμετωπιστεί με “αποφασιστικά και αυστηρά” αντίποινα. Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ δεν άσκησε κριτική στο χρονικό πλαίσιο των εβδομάδων σε ιδιωτικές συζητήσεις, δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος στο CNN.

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι η κυβέρνηση είναι ενήμερη και σιωπηρά υποστηρίζει τα σχέδια του Ισραήλ, όπως μεταδίδει το CNN.