Ισραήλ: Νεκρός σε αεροπορική επιδρομή ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν

Οι Δυνάμεις Άμυνας του Ισραήλ (IDF) ανακοίνωσαν σήμερα ότι σκότωσαν τον Αλί Σαντμανί, τον οποίο ταυτοποίησαν ως τον αρχηγό του γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν και δήλωσαν ότι ήταν ο κορυφαίος στρατιωτικός διοικητής του Ιράν.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, ο αντιστράτηγος Αλί Σαντμανί ηγείτο του Κεντρικού Επιτελείου Khatam-al Anbiya, του αποκαλούμενου και ως «κέντρο επιχειρήσεων έκτακτης ανάγκης» των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, επί περίπου τέσσερις ημέρες.

Ο Σαντμανί είχε αντικαταστήσει τον αντιστράτηγο Γκολάμ Αλί Ρασίντ, ο οποίος σκοτώθηκε την Παρασκευή, κατά τα πρώτα πλήγματα του Ισραήλ κατά του Ιράν.

In view of Lt. Gen. Gholamali Rashid’s martyrdom at the hands of the vile Zionist regime, and in light of Major General Ali Shadmani’s meritorious services & valuable experience, I confer the rank of Major Gen. & appoint him Commander of the Khatam al-Anbiya (pbuh) Central HQ. pic.twitter.com/4dTDCKx66P

