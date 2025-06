Ιράν: Η Τεχεράνη χαρακτηρίζει «επαίσχυντα» τα συγχαρητήρια του Ρούτε στον Τραμπ για τα αμερικανικά πλήγματα

Το Ιράν χαρακτήρισε σήμερα «επαίσχυντα» τα συγχαρητήρια που απηύθυνε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ στον Ντόναλντ Τραμπ, μετά τα αμερικανικά πλήγματα που διεξήχθησαν αυτό το Σαββατοκύριακο σε καίριας σημασίας πυρηνικές εγκαταστάσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Είναι «επαίσχυντο, ποταπό και ανεύθυνο για τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ να χαιρετίζει ως “πραγματικά εκπληκτική” μια εγκληματική επιθετική ενέργεια εναντίον ενός κυρίαρχου κράτους», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν Εσμαΐλ Μπαγαΐ.

Κάθε άνθρωπος που «στηρίζει ένα έγκλημα θεωρείται συνεργός», συμπλήρωσε ο ίδιος σε ένα μήνυμα στο Χ.

It is disgraceful, despicable and irresponsible for #NATO‘s SG to congratulate a ‘truly extraordinary’ criminal act of aggression against a sovereign State.

Who endorses an injustice lacks integrity.

who supports a crime is regarded as complicit.

— Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) June 25, 2025