Ιράν: «Σοβαρές» οι ζημιές από τα αμερικανικά χτυπήματα στις πυρηνικές εγκαταστάσεις λέει η Τεχεράνη

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ δήλωσε ότι τα αμερικανικά πλήγματα που σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής (22/6) προκάλεσαν σημαντικές ζημιές στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας, όπως μετέδωσε το Al Jazeera.

«Οι πυρηνικές μας εγκαταστάσεις έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, αυτό είναι βέβαιο», δήλωσε ο Μπαγαΐ την Τετάρτη (25/6), σύμφωνα με την ίδια πηγή.

🇮🇷🛰️ New satellite imagery reveals extensive damage at Iran’s Isfahan nuclear facility — several buildings visibly struck during precision attacks by Israeli & U.S. forces over recent days. Serious blow to Iran’s nuclear infrastructure.#Iran #Isfahan #Strikes #Israel #US #DCI pic.twitter.com/Mvp8D7iIGA

— Defence Chronicle India (@TheDCIndia) June 22, 2025