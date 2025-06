Ο Τραμπ «έβγαλε στη φόρα» το συγχαρητήριο μήνυμα που του έστειλε ο Μαρκ Ρούτε – «Είναι κάτι που κανείς άλλος δεν είχε τολμήσει να κάνει»

“Εκπληκτικό”, “μεγάλη επιτυχία”: ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε το διθυραμβικό μήνυμα που του έστειλε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε πριν από τη σύνοδο κορυφής της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας στη Χάγη.

Στη δική του πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, ο Τραμπ δημοσίευσε χαρακτηριστικά στιγμιότυπα οθόνης.

«Συγχαρητήρια και σας ευχαριστούμε για την αποφασιστική σας δράση στο Ιράν. Είναι πραγματικά εκπληκτικό και κάτι που κανείς άλλος δεν είχε τολμήσει να κάνει. Μας κάνει όλους πιο ασφαλείς», φέρεται να λέει ο Ρούτε αναφερόμενος στους αμερικανικούς βομβαρδισμούς σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

«Εσείς πετάτε προς μια νέα μεγάλη επιτυχία» απόψε στη Χάγη, όπου οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ θα επιβεβαιώσουν την αύξηση των δαπανών τους στην άμυνα, συνεχίζει ο Ολλανδός πρώην πρωθυπουργός.

«Θα επιτύχετε κάτι που ΚΑΝΕΝΑΣ Αμερικανός πρόεδρος δεν είχε καταφέρει να κάνει επί δεκαετίες», αναφέρει ο Ρούτε, γράφοντας με κεφαλαία γράμματα, υιοθετώντας αυτή την προτίμηση του Ντόναλντ Τραμπ που αρέσκεται γράφει με κεφαλαία τα δικά του μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Η Ευρώπη θα πληρώσει ΤΕΡΑΣΤΙΟ τίμημα» για να χρηματοδοτήσει την άμυνά της «όπως έπρεπε να κάνει» και «αυτό θα είναι δική σας νίκη», γράφει ακόμη ο Μαρκ Ρούτε, καθώς ο Τραμπ επικρίνει συχνά τους Ευρωπαίους «κακοπληρωτές».

Όταν ρωτήθηκε από τα διεθνή πρακτορεία, το ΝΑΤΟ επιβεβαίωσε τη γνησιότητα του μηνύματος αυτού.

Η Βορειοατλαντική Συμμαχία κάνει τα πάντα για να εξασφαλίσει την εύνοια του Αμερικανού προέδρου κατά τη διάρκεια της συνόδου της στη Χάγη σήμερα και αύριο, Τετάρτη.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες του Ντόναλντ Τραμπ δεν σταμάτησαν να το υπενθυμίζουν: οι ευρωπαϊκές χώρες του ΝΑΤΟ και ο Καναδάς πρέπει να πληρώσουν περισσότερα για την άμυνά τους και να διαθέσουν εκεί τουλάχιστον το 5% του ΑΕΠ τους.

Το μήνυμα ελήφθη: το τελικό ανακοινωθέν της συνόδου κορυφής της Χάγης δεν αναμένεται να περιλαμβάνει πάρα πέντε παραγράφους, εκ των οποίων το μεγαλύτερο μέρος αφορά το 5%.

Just when you thought your jaw couldn’t drop any further… Donald Trump releases a private message sent by NATO Sec General Mark Rutte – with a very big claim, and written, it would seem, in the most Trumpian language (NATO has confirmed to BBC it is genuine). What a world. pic.twitter.com/TZiB7MeLtr

— Mark Lowen (@marklowen) June 24, 2025