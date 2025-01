Ιράν: Δολοφονήθηκαν δύο δικαστές του ιρανικού Ανώτατου Δικαστηρίου που χειρίζονταν υποθέσεις κατασκοπείας και τρομοκρατίας

Δύο δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου του Ιράν που χειρίζονταν υποθέσεις κατασκοπείας και τρομοκρατίας δολοφονήθηκαν σήμερα στην Τεχεράνη, σύμφωνα με μία ανακοίνωση του δικαστικού σώματος του Ιράν.

Ο ένοπλος που τους πυροβόλησε εντός του κτιρίου του ιρανικού Ανώτατου Δικαστηρίου αυτοκτόνησε αμέσως μετά, ενώ τραυματίστηκε κι ένας από τους σωματοφύλακες του ενός δικαστή.

Σύμφωνα με το ιρανικό δικαστικό σώμα, πρόκειται για δύο σιίτες κληρικούς μεσαίας βαθμίδας, τον Μοχάμεντ Μογκνισέχ και τον Αλί Ραζινί.

