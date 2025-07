Ιράν: Δημόσια αργία λόγω θερμοκρασιών άνω των 50°C και εξάντλησης των αποθεμάτων νερού – «Νιώθω ότι το δέρμα μου θα καεί»

Οι ιρανικές αρχές κάλεσαν τους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση νερού, καθώς η χώρα βιώνει τον πιο ζεστό καύσωνα του έτους και τα αποθέματα νερού εξαντλούνται επικίνδυνα.

Σύμφωνα με την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία, η θερμοκρασία ξεπερνά τους 50 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές, ενώ το Ιράν διανύει την πέμπτη συνεχή χρονιά ξηρασίας με τη φετινή βροχόπτωση να καταγράφει ιστορικά χαμηλά.

Το υπουργείο Ενέργειας ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για εισαγωγή νερού από το Τουρκμενιστάν, το Αφγανιστάν, το Τατζικιστάν και το Ουζμπεκιστάν.

Παρά το γεγονός ότι στη χώρα υπάρχουν εκατοντάδες φράγματα που κατασκευάστηκαν από τη δεκαετία του ’50 και μετά, η παρατεταμένη ξηρασία έχει μειώσει δραστικά τη λειτουργικότητά τους, ενώ σε συνδυασμό με τη γήρανση των υποδομών και τα κύματα καύσωνα, έχουν προκαλέσει συχνές διακοπές ρεύματος.

Η εκπρόσωπος της κυβέρνησης, Φατεμέ Μοχατζερανί, ανακοίνωσε το Σαββατοκύριακο ότι «ενόψει της συνεχιζόμενης ακραίας ζέστης και της ανάγκης εξοικονόμησης νερού και ηλεκτρικής ενέργειας, η Τετάρτη κηρύσσεται δημόσια αργία στην επαρχία της Τεχεράνης».

