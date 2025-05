ΗΠΑ: Τρένο έπεσε πάνω σε πεζούς στο βόρειο Οχάιο – Δύο νεκροί και τουλάχιστον ένας αγνοούμενος

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον ένα άτομο παραμένει αγνοούμενο μετά από σύγκρουση τρένου με πεζούς, το απόγευμα της Κυριακής στο βόρειο Οχάιο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε γύρω στις 7 το απόγευμα, στη γέφυρα Μάιλς Νιούτον, στην πόλη Φρίμοντ, που βρίσκεται κοντά στη λίμνη Έρι, ανάμεσα στο Τολέδο και το Κλίβελαντ, όπως μετέδωσε το WTOL-TV.

Ο δήμαρχος του Φρίμοντ, Ντάνι Σάντσεζ, επιβεβαίωσε τον θάνατο δύο ανθρώπων, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητά τους.

Την ίδια ώρα, ομάδες έκτακτης ανάγκης, μεταξύ αυτών και καταδυτικές μονάδες, διεξήγαγαν έρευνες στον ποταμό Σάντασκυ, κοντά στη γέφυρα, για τον εντοπισμό τουλάχιστον ενός ακόμη ατόμου. Σύμφωνα με πληροφορίες από τον τηλεοπτικό σταθμό, ανάμεσα στους αγνοούμενους είναι και ένα παιδί 5 ετών.

Οι αρχές προχώρησαν στο κλείσιμο της γέφυρας, ενώ ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και πολλαπλές υπηρεσίες επιβολής του νόμου βρέθηκαν στο σημείο για τη διαχείριση της κατάστασης.

Η αστυνομία του Φρίμοντ, με ανάρτηση στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), ανέφερε: «Η γέφυρα παραμένει κλειστή. Παρακαλούμε το κοινό να αποφεύγει την περιοχή».

In Fremont, Ohio, a train struck pedestrians on the Miles Newton Bridge, killing two and leaving one missing, including a 5-year-old, in the Sandusky River.

Emergency crews, including dive teams, are searching. The incident, prompted a mass casualty response.

