Ιρανός ποδοσφαιριστής «επιχείρησε να βλάψει τον εαυτό του» ύστερα από χαμένο πέναλτι – Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο

Η Παϊκάν εξασφάλισε την άνοδο στην Α’ κατηγορία του ιρανικού ποδοσφαίρου, καθώς κατέκτησε τη δεύτερη θέση της Β’ κατηγορίας, επωφελούμενη από τη γκέλα της Σάνατ Ναφτ.

Η ομάδα της Σάνατ Ναφτ αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Άριο Εσλαμσάχρ, χάνοντας την ευκαιρία να παραμείνει σε τροχιά ανόδου. Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του αγώνα έπαιξε ένα χαμένο πέναλτι στις καθυστερήσεις, το οποίο ανέλαβε ο αρχηγός της Σάνατ Ναφτ, Ταλέμπ Ρικάνι.

Ο 35χρονος μεσοεπιθετικός εκτέλεσε το πέναλτι, αλλά έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι, στερώντας από την ομάδα του την πολυπόθητη νίκη.

Σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ, ακολούθησε τραγική εξέλιξη, καθώς ο Ρικάνι φέρεται να επιχείρησε να βλάψει τον εαυτό του στα αποδυτήρια.

Όπως αναφέρεται στα σχετικά ρεπορτάζ, ο ποδοσφαιριστής τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε άμεσα σε νοσοκομείο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάστασή του.

