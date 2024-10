ΗΠΑ: Τουλάχιστον τρεις νεκροί και τέσσερις τραυματίες από κατάρρευση γέφυρας στο Μισισιπή

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τέσσερις τραυματίστηκαν σοβαρά μετά την κατάρρευση γέφυρας στο Μισισιπή, η οποία βρισκόταν στη διαδικασία κατεδάφισης και διεξάγονταν εργασίες στο σημείο, σύμφωνα με τις αρχές.

Τους θανάτους και τους τραυματισμούς επιβεβαίωσε ο σερίφης της κομητείας Σίμπσον, Πολ Μούλινς.

Το Υπουργείο Μεταφορών του Μισισιπή, σε δελτίο τύπου, ανέφερε ότι η γέφυρα πάνω από τον ποταμό Στρονγκ στην Πολιτειακή Οδό 149 στην κομητεία Σίμπσον, περίπου 64 χιλιόμετρα νότια του Τζάκσον, έχει κλείσει για την κυκλοφορία από τις 18 Σεπτεμβρίου προκειμένου να διεξαχθούν εργασίες.

Λεπτομέρειες για το πώς συνέβη το δυστύχημα δεν έγιναν γνωστές.

Yall please keep Simpson County in your prayers. A bridge under construction at the D’Lo Water Park collapsed today, so far killing 3 and injuring 4. pic.twitter.com/mbYxJqkzcl

— Andy Baeuerle (@AndyBlackGold) October 16, 2024