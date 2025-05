ΗΠΑ: Το μήνυμα Τραμπ σε Ζελένσκι και Πούτιν – «Σταματήστε αυτόν τον ηλίθιο πόλεμο»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έστειλε την Παρασκευή (9/5) νέο μήνυμα προς τους ηγέτες της Ρωσίας και της Ουκρανίας να βάλουν τέλος σε αυτόν τον πόλεμο, καθώς πιέζει για την επίτευξη 30ήμερης εκεχειρίας.

Ενόψει της περιοδείας που ξεκινά τη Δευτέρα σε Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Κατάρ, ο Τραμπ ρωτήθηκε ποιο είναι το μήνυμα που θέλει να στείλει στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν με αφορμή την προειδοποίηση της αμερικανικής πρεσβείας στο Κίεβο για «ενδεχομένως σημαντικά» αεροπορικά πλήγματα τις επόμενες ημέρες.

«Έχω ένα μήνυμα και για τις δύο πλευρές: Βάλτε τέλος σε αυτόν τον πόλεμο», ανέφερε ο Τραμπ απευθυνόμενος σε Πούτιν και Ζελένσκι. «Σταματήστε αυτόν τον ηλίθιο πόλεμο! Αυτό είναι το μήνυμά μου και στους δύο», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου.

President Trump answered reporters q’s about trade & the Russia- Ukraine war

“I say get this stupid war finished, that’s my message for both of them.” pic.twitter.com/uHVkyBnyMi

