ΗΠΑ: Συνέδριο των Δημοκρατικών ή συγκέντρωση influencer; – 200 διάσημες προσωπικότητες των social media προμοτάρουν Κάμαλα Χάρις

Το Συνέδριο των Δημοκρατικών στο Σικάγο προσφέρει μια διαφορετική εικόνα από ό,τι έχουμε συνηθίσει, δίνοντας μια δυναμική στην Κάμαλα Χάρις που μέχρι πρότινος δεν είχε αλλά επενδύει σε αυτή. Η παρουσία 200 influencer και δημιουργών περιεχομένου (content creators), οι οποίοι έλαβαν επίσημη διαπίστευση για να καλύψουν το συνέδριο, σηματοδοτεί τη στροφή του κόμματος προς τη σύγχρονη ψηφιακή εποχή και τις νέες τάσεις στα social media. Η στρατηγική αυτή αποσκοπεί κυρίως στην προσέγγιση νεότερων ψηφοφόρων, οι οποίοι δεν ενημερώνονται πλέον από τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, αλλά κυρίως μέσω πλατφορμών όπως το TikTok, το Instagram και το YouTube – ένα πεδίο όπου ο Τραμπ υπερέχει της αντιπάλου του.

Η ατμόσφαιρα στο συνέδριο μοιάζει με μια μεγάλη γιορτή για τους influencers που βρίσκονται στο Σικάγο, με πολυτελή πάρτι σε γιοτ, δωρεάν σνακ και ειδικές διαμορφωμένες VIP αίθουσες αναμονής. Την ίδια στιγμή, οι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες, καθώς δεν βρίσκουν καν ένα σημείο να συνδέσουν τους υπολογιστές τους, με αποτέλεσμα να επικρατεί ένταση και απογοήτευση, σύμφωνα με το Wired.



Στην έναρξη του συνεδρίου, οι ουρές στους ελέγχους ασφαλείας ήταν τεράστιες, με influencers, μέλη του Κογκρέσου και γνωστούς δημοσιογράφους να περιμένουν για ώρες. «Ίσως ήταν λάθος», σχολίασε η Dana Bash του CNN, όταν αποφάσισε να φύγει από την εκδήλωση και να επιστρέψει αργότερα.

Όταν, ωστόσο, κανείς κατάφερνε να μπει μέσα στο κτίριο του United Center, το σκηνικό άλλαζε δραματικά. Οι διαπιστευμένοι influencers είχαν πρόσβαση σε τουλάχιστον τέσσερις διαφορετικούς χώρους για να δημιουργήσουν το περιεχόμενό τους για τα social media. Υπήρχε μια πολυεπίπεδη πλατφόρμα στο ισόγειο του συνεδρίου, όπου οι influencers και οι δημιουργοί περιεχομένου είχαν άμεση οπτική προς τη σκηνή. Επιπλέον, τους επιτρεπόταν να ανεβαίνουν στα θεωρεία, δίπλα στους δημοσιογράφους. Πολλοί από τους influencers πέρασαν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους σε έναν από τους δύο VIP χώρους που προορίζονταν αποκλειστικά για αυτούς. Εκεί, το προσωπικό του συνεδρίου φρόντιζε να ανανεώνει διαρκώς τους μπουφέδες με κρασί και δωρεάν φαγητό.

Πριν από την άφιξή τους στο συνεδριακό κέντρο, οι διάσημες προσωπικότητες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είχαν προσκληθεί σε ένα πριβέ πάρτι σε γιοτ. Το μπαρ στο σκάφος σέρβιρε κοκτέιλ, ενώ οι influencers είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν με μέλη της καμπάνιας της Κάμαλα Χάρις και τη σύζυγο του Τιμ Γουόλς, Γκουέν, αντιπροέδρου των Δημοκρατικών.

Η ιδιαίτερη μεταχείριση που λαμβάνουν οι δημιουργοί περιεχομένου έρχεται σε έντονη αντίθεση με τις συνθήκες που προσφέρονται στους διαπιστευμένους δημοσιογράφους, παρά το γεγονός ότι και οι δύο ομάδες έχουν λάβει παρόμοια διαπίστευση. Ενώ ορισμένα μεγάλα μέσα ενημέρωσης έχουν εγκαταστήσει τροχόσπιτα έξω από το συνεδριακό κέντρο, οι δημοσιογράφοι παραπονιούνται ότι τους έχει δοθεί πολύ λιγότερος χώρος εργασίας και πρόσβαση από ό,τι σε προηγούμενα συνέδρια. Σε πολλές περιπτώσεις, οι δημοσιογράφοι δυσκολεύονται να βρουν ένα σημείο να καθίσουν. Σε μία από τις περιοχές που τους είχαν διατεθεί, δεν υπήρχαν αρκετές πρίζες για όλους τους δημοσιογράφους που ήταν παρόντες.



Η Μόνιμη Επιτροπή Ανταποκριτών, ένας οργανισμός που εκπροσωπεί τους δημοσιογράφους που καλύπτουν τα κομματικά συνέδρια, εξέφρασε την ανησυχία της: «Ανησυχούμε ότι η απόφαση να μειωθεί ο διαθέσιμος και προσβάσιμος χώρος εργασίας κατά εκατοντάδες θέσεις σε σχέση με προηγούμενα συνέδρια θα δυσχεράνει την ικανότητα των δημοσιογράφων να καλύψουν τη σημασία αυτού του συνεδρίου», αναφέρει σε δήλωσή της.

Από την άλλη πλευρά, οι influencers έχουν γίνει αναπόσπαστο μέρος της ψηφιακής στρατηγικής των καμπανιών, τόσο των Δημοκρατικών όσο και των Ρεπουμπλικάνων. Σύμφωνα με αναφορά των New York Times, πέντε δημιουργοί περιεχομένου αναμένεται να μιλήσουν στο συνέδριο. Ορισμένοι από αυτούς είναι κυρίως lifestyle influencers, ενώ άλλοι δημιουργούν περιεχόμενο που προωθεί συγκεκριμένα ζητήματα, όπως το δικαίωμα στην άμβλωση.

In DNC speech, social media star Nabela Noor shares her journey with miscarriage, IVF, and struggle with conceiving; adding, “I have not always been hopeful. But today I am.” https://t.co/hIO5USmHFf — USA TODAY (@USATODAY) August 21, 2024



Η Cayana Mackey-Nance, διευθύντρια ψηφιακής στρατηγικής για την επιτροπή του συνεδρίου, δήλωσε: «Φέρνοντας δημιουργούς στο συνέδριό μας θα πολλαπλασιάσουμε την απήχησή μας και θα διασφαλίσουμε ότι όλοι θα δουν τη δημοκρατία σε δράση. Είμαστε βέβαιοι ότι όταν ο κόσμος στραφεί στο Σικάγο μέσω των κινητών, των tablet ή των τηλεοράσεών τους, θα δουν ακριβώς ποιοι είναι οι Δημοκρατικοί και για ποιο μέλλον αγωνιζόμαστε».

Ωστόσο, οι δημιουργοί περιεχομένου δεν είναι απλά παρατηρητές της κατάστασης. Λαμβάνουν βοήθεια -όχι χρηματική- από την Εθνική Επιτροπή των Δημοκρατικών (DNC) για να συνδεθούν με ηγέτες του κόμματος και να δημιουργήσουν περιεχόμενο που θα μεταφέρει το μήνυμα της καμπάνιας της Χάρις. Αυτή η στρατηγική προσεγγίζει ιδιαίτερα τους νέους ψηφοφόρους, που ενημερώνονται κυρίως μέσω των social media. «Δίνουμε στους δημιουργούς μια θέση στην πρώτη σειρά της ιστορίας», δήλωσε ο Ματ Χιλ, ανώτερος διευθυντής επικοινωνιών για το συνέδριο.

I’m so incredibly humbled and honored to announce that I will be a speaker at this years Democratic National Convention! Texas— I hope I make you proud 💜 pic.twitter.com/tp6VrxZzAJ — Olivia Julianna 🇺🇸🦅🗳️ (@0liviajulianna) August 18, 2024



Το τοπίο της ενημέρωσης και της πληροφόρησης έχει αλλάξει δραματικά από το 2016, με την άνοδο των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης όπως το TikTok. Σύμφωνα με το Pew Research Center, το 2023 το 83% των ενηλίκων στις ΗΠΑ χρησιμοποιούσε το YouTube, το 68% το Facebook, το 47% το Instagram, και το 33% το TikTok. Σχεδόν οι μισοί ενήλικες στις ΗΠΑ ενημερώνονται συχνά ή περιστασιακά από τα social media. Ωστόσο, αυτή η στροφή προς τους δημιουργούς περιεχομένου δέχεται έντονη κριτική.

Ο Jonathan D. Salant, αναπληρωτής διευθυντής σύνταξης πολιτικών θεμάτων στην Pittsburgh Post-Gazette, περιέγραψε τις συνθήκες εργασίας στο συνέδριο ως τις χειρότερες από οποιοδήποτε άλλο συνέδριο έχει καλύψει. Ο Andrew Feinberg, ανταποκριτής του Λευκού Οίκου για την εφημερίδα The Independent, έγραψε στο X: «Μας απαγορεύουν να πλησιάσουμε τα τηλεοπτικά περίπτερα για να πάρουμε συνεντεύξεις. Και τα καθίσματα/ο χώρος εργασίας που μας παραχωρούν είναι τόσο ψηλά που δεν είναι ασφαλείς».

Most surprising thing about @DemConvention so far? The incompetence of their press logistics team.

Print reporters aren’t allowed on the floor. We are restricted from going anywhere near the TV booths to interview people. And the seats/workspace they set aside are so high up… — Andrew Feinberg (@AndrewFeinberg) August 19, 2024



Από την πλευρά τους, οι δημιουργοί περιεχομένου βλέπουν τη συμμετοχή τους στο συνέδριο ως μια ευκαιρία να συνδεθούν με τους νέους ψηφοφόρους και να μεταφέρουν τα μηνύματα της καμπάνιας με έναν πιο προσιτό και αυθεντικό τρόπο. Ο Josh Helfgott, ένας influencer με 5,5 εκατομμύρια ακολούθους στο TikTok που δημιουργεί περιεχόμενο γύρω από τα ζητήματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας και υποστηρίζει την υποψηφιότητα της Κάμαλα Χάρις, δήλωσε: «Είμαι έντονα κομματικοποιημένος. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι δημιουργοί εδώ που έχουν προσκληθεί υποστηρίζουν την Καμάλα, ως επί το πλείστον, τουλάχιστον όλοι όσοι έχω γνωρίσει».



«Τόσοι πολλοί άνθρωποι παίρνουν τις πληροφορίες τους από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είμαι μέρος ενός μεγάλου δικτύου δημιουργών που κάνουν καλή δουλειά στην ενημέρωση όλων, ανεξάρτητα από τις πολιτικές απόψεις, σωστά;», δήλωσε ο Carlos Eduardo Espina, του οποίου τα ισπανικά βίντεο για την κοινότητα των Λατίνων μεταναστών έχουν προσελκύσει 10,2 εκατομμύρια οπαδούς στο TikTok.

«Σκεφτείτε τον αριθμό των οπαδών που έχει ακόμη και ένας δημιουργός περιεχομένου. Οι εκλογές έχουν κερδηθεί ή χαθεί από αυτόν τον αριθμό ανθρώπων – μπορούμε να βοηθήσουμε να μετακινηθεί αυτό το εύρος», δήλωσε η Blair Imani Ali, δημιουργός της σειράς βίντεο «Smarter in Seconds», η οποία διαθέτει 640.000 οπαδούς στο Instagram και 145.000 στο TikTok.

«Ξέρουν ότι μπορούμε να προσεγγίσουμε τους νέους και να τους προσεγγίσουμε με έναν πιο προσγειωμένο τρόπο, οπότε βάζουμε τα γρανάζια της μηχανής να δουλέψουν», πρόσθεσε η ίδια στην New York Post.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Human Rights Campaign (@humanrightscampaign)



Η καμπάνια της Κάμαλα Χάρις έχει επενδύσει πολύ στο να δημιουργήσει περιεχόμενο που γίνεται viral και να αξιοποιήσει τη δύναμη των social media για να προσελκύσει νεότερους ψηφοφόρους. Ο Rob Flaherty, ψηφιακός στρατηγιστής της καμπάνιας της Χάρις, δήλωσε πως δεν βλέπουν τους δημιουργούς περιεχομένου ως αντικαταστάτες των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης. «Δεν περιμένουμε από κανέναν από τους δημιουργούς εδώ να γίνουν προπαγανδιστές της Κάμαλα Χάρις και του Τιμ Γουολς».

Ωστόσο, ορισμένοι δημοσιογράφοι πιστεύουν ότι το κοινό των influencers, αν και μεγάλο, δεν μπορεί να αντικαταστήσει την εγκυρότητα και την αντικειμενικότητα των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης. Ο Fabian Fellmann, ανταποκριτής της Tages-Anzeiger από την Ελβετία και της γερμανικής Süddeutsche Zeitung, δήλωσε στο Reuters: «Κερδίζουν προβολές στις πλατφόρμες τους, λαμβάνουν έσοδα από διαφημίσεις. Εμείς είμαστε δημοσιογράφοι. Παίρνουμε έναν μισθό που είναι ανεξάρτητος από το τι γράφουμε».

H ομάδα εκστρατείας του Τζο Μπάιντεν συνεργαζόταν με μια ομάδα από influencers της Village Marketing από το 2020. Η ιδρύτρια του πρακτορείου Village Marketing, η Vickie Segar, μαζί με τον αναπληρωτή διευθυντή της καμπάνιας, Rob Flaherty, συζήτησαν την προηγούμενη χρονιά τη στρατηγική τους για να ενσωματώσουν δημιουργούς περιεχομένου έτσι ώστε να ενισχύσουν την καμπάνια. Πρόσφατα, τοποθέτησαν μια ομάδα της Village Marketing στα κεντρικά γραφεία της Δημοκρατικής καμπάνιας.

President @BarackObama changed my life when I was just 12 years old. His leadership & vision inspired me to be where I am today. To care about the principle I am my brother’s keeper. To believe in hope & know that a brighter day will come for everyone. #DNC2024 #DNC2024CHICAGO pic.twitter.com/kGcGKIeNgr — Gabrien Gregory (@GabrienGregory) August 21, 2024



Η Χάρις πρόκειται να δώσει μια δύσκολη μάχη με αντίπαλο τον Τραμπ, στις επικείμενες προεδρικές εκλογές, ενώ η ομάδα που διαχειρίζεται την ψηφιακή παρουσία του πρώην Προέδρου έχει ήδη μεγάλο πλεονέκτημα λόγω της τεράστιας απήχησής του Τραμπ στα social media και της ικανότητάς τους να δημοσιεύουν εύστοχα memes και βίντεο που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των ψηφοφόρων των Ρεπουμπλικανών.

Όπως σημειώνει η New York Post, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει 90 εκατομμύρια ακολούθους στο X σε σύγκριση με τα 21 εκατομμύρια της Κάμαλα Χάρις, 10,4 εκατομμύρια στο TikTok σε σύγκριση με τα 4,6 εκατομμύρια της Χάρις και 26 εκατομμύρια στο Instagram σε σύγκριση με τα 17,6 εκατομμύρια της Προέδρου των Δημοκρατικών, γεγονός που τον καθιστά -θεωρητικά- πολύ λιγότερο εξαρτημένο από τους influencers.



Αυτό το νέο τοπίο επικοινωνίας και ενημέρωσης, με την αυξημένη σημασία των δημιουργών περιεχομένου, είναι πιθανό να συνεχίσει να διαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται οι πολιτικές καμπάνιες. Η συμμετοχή των influencers μπορεί να ενισχύσει την προβολή των Δημοκρατικών, αλλά αφήνει ανοιχτό το ερώτημα εάν αυτή η στροφή προς τη σύγχρονη ψηφιακή επικοινωνία θα καταφέρει τελικά να επηρεάσει τους αναποφάσιστους ψηφοφόρους ή εάν θα δημιουργήσει έναν νέο, εφήμερο τρόπο επικοινωνίας που θα αφήσει πίσω του τα παραδοσιακά μέσα.