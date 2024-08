Ανάλυση CNN: Γιατί η Κάμαλα Χάρις διάλεξε τον Τιμ Γουόλς για υποψήφιο αντιπρόεδρο

Η επιλογή του υποψήφιου αντιπροέδρου της Κάμαλα Χάρις, του Τιμ Γουόλς, στις ΗΠΑ, έγινε για το γνωστό δέσιμο που έχει ο κυβερνήτης της Μινεσότα με τους ψηφοφόρους της υπαίθρου, τους οποίους άλλοι Δημοκρατικοί δεν μπορούν να προσεγγίσουν, γράφει σε ανάλυσή του το CNN.

Αυτός είναι ένας σημαντικός λόγος για τον οποίο ο κυβερνήτης της Μινεσότα, ο οποίος είναι σε μεγάλο βαθμό άγνωστος στους περισσότερους Αμερικανούς, βρίσκεται τώρα σε ένα ψηφοδέλτιο μεγάλου κόμματος στο πιο έντονο σπριντ προς τις εκλογές στη σύγχρονη ιστορία, μετά την καθυστερημένη απόφαση του προέδρου Τζο Μπάιντεν να εγκαταλείψει την υποψηφιότητά του για επανεκλογή, συνεχίζει ο αμερικανικός κολοσσός της ενημέρωσης.

Η επιλογή του Γουόλς αποκαλύπτει το γεωγραφικό και δημογραφικό κλειδί των εκλογών του 2024. Εάν η Χάρις κερδίσει, ο δρόμος της θα περάσει πιθανότατα από την Πενσιλβάνια, το Μίσιγκαν και το Ουισκόνσιν, πολιτείες τις οποίες ο Ντόναλντ Τραμπ κατέκτησε το 2016, για να τις χάσει από τον Μπάιντεν το 2020. Επί του παρόντος, οι 3 πολιτείες γέρνουν ξανά προς τους Ρεπουμπλικάνους.

Η ιστορία δείχνει ότι οι υποψήφιοι αντιπρόεδροι σπάνια προσφέρουν μια πολιτεία στους συνυποψήφιούς τους, καθώς οι ψηφοφόροι τείνουν να εστιάζουν στους πιθανούς προέδρους. Αλλά ο Γουόλς, ένας φιλικός και ευδιάθετος ηγέτης του οποίου η αστική ευγένεια δεν κρύβει μια πικρή κομματική γλώσσα, παρέχει ένα πολιτικό συμπλήρωμα στην Χάρις.

Ο αντιπρόεδρος θα ελπίζει ότι θα έχει ισχυρές επιδόσεις μεταξύ των ψηφοφόρων των μειονοτήτων σε πόλεις όπως το Ντιτρόιτ, το Πίτσμπουργκ, η Φιλαδέλφεια και το Μιλγουόκι και ότι θα αυξήσει τα ποσοστά των Δημοκρατικών μεταξύ των ψηφοφόρων των προαστίων και των γυναικών που αποξενώθηκαν από τον Τραμπ. Ο Γουόλς ίσως να μπορέσει να βοηθήσει περισσότερο, προσεγγίζοντας τους Αμερικανούς της υπαίθρου που αμφιταλαντεύονται για την ψήφο τους στον πρώην πρόεδρο, αλλά δεν έχουν ακόμη πειστεί από τη νέα υποψήφια των Δημοκρατικών ή μπορεί να τη θεωρούν υπερβολικά φιλελεύθερη.

Μία από τις βασικές εξελίξεις στην πολιτική των μεσοδυτικών πολιτειών τα τελευταία χρόνια ήταν η μετατόπιση ορισμένων λευκών, της εργατικής τάξης και των ανδρών ψηφοφόρων από τους Δημοκρατικούς στους Ρεπουμπλικάνους. Αυτό έγινε με όσους ψήφισαν τον πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα το 2008 και το 2012, αλλά τους κέρδισαν ο πολιτισμικός συντηρητισμός και οι λαϊκιστικές, εθνικιστικές οικονομικές αξίες του Τραμπ το 2016. Εάν ο Γουόλς μπορέσει να μειώσει τα περιθώρια του Τραμπ εκτός των πόλεων σε αυτές τις πολιτείες, έστω και κατά μερικές χιλιάδες ψήφους, θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στην εκστρατεία της Χάρις, σε μια κούρσα που ακόμα δεν έχει κριθεί.

Η σημασία της τριάδας των μεσοδυτικών πολιτειών δεν είναι μυστικό. Ο Τραμπ φάνηκε επίσης να το έχει κατά νου με την επιλογή του γερουσιαστή του Οχάιο, Τζέι Ντι Βανς, ως υποψήφιου αντιπροέδρου του. Η πολιτική ανάδειξη του Βανς ενσαρκώνει τη μεταμόρφωση της πολιτικής της περιοχής.

Ο Γουόλς έχει αναδειχθεί σε κάτι σαν λαϊκός ήρωας των Δημοκρατικών τις τελευταίες ημέρες. Σε ένα κόμμα όπου πολλά μέλη του φάνηκε να έχουν συμφιλιωθεί με την ήττα υπό τον Μπάιντεν, προσέδωσε έναν ανέμελο τόνο και επινόησε μια νέα οπτική γωνία επίθεσης κατά του Τραμπ και του Βανς που ενθουσίασε τους Δημοκρατικούς – χαρακτηρίζοντάς τους “περίεργους”.

Η απόφαση της Χάρις να επιλέξει τον Γουόλς, έναν 60χρονο πρώην βουλευτή, προοδευτικό, βετεράνο της Εθνοφρουράς του στρατού και δάσκαλο, θα θεωρηθεί από ορισμένους ειδικούς ως μια κίνηση “πρώτα η ασφάλεια”. Η αντιπρόεδρος είχε σίγουρα ισχυρό κίνητρο να μην κάνει τίποτα που θα ανέτρεπε τη δυναμική της, αφού εξασφάλισε το χρίσμα των Δημοκρατικών σε μια σουρεαλιστική περίοδο μετά την αποχώρηση του Μπάιντεν από την κούρσα, πριν από μόλις δύο εβδομάδες.

Growing up, I learned to be generous toward my neighbors, compromise without compromising my values, and to work for the common good. @KamalaHarris and I both believe in that common good – in that fundamental promise of America. We’re ready to fight for it. And like she says:… pic.twitter.com/5SfrDRqx7C

Και οι κίνδυνοι μιας λανθασμένης παρουσίασης του αντιπροέδρου απεικονίστηκαν τις τελευταίες ημέρες, καθώς ο Τραμπ και η ομάδα του πέρασαν δύο εβδομάδες υπερασπιζόμενοι τον Βανς όταν εκείνος χαρακτήρισε τους Δημοκρατικούς πολιτικούς “άτεκνες κυρίες γάτες”. Αυτή δήλωση έκανε την επιλογή του ως υποψήφιου αντιπροέδρου να μοιάζει ως η πιο «πέτρινη» επιλογή από την εποχή της Ρεπουμπλικανής Σάρα Πέιλιν το 2008.

Ο Γουόλς κέρδισε τη θέση του όταν η Χάρις τον προτίμησε έναντι του κυβερνήτη της Πενσιλβάνια Τζος Σαπίρο, ο οποίος είναι Εβραίος. Επικρίθηκε όμως από ορισμένους αριστερούς για σχόλια που καταδίκασαν τον τόνο των διαδηλώσεων στην πανεπιστημιούπολη. Ενώ έχει ασκήσει πιο ανοιχτή κριτική στις επιλογές του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου από ό,τι στον πρόεδρο, ορισμένοι προοδευτικοί είχαν προειδοποιήσει για την επιλογή του ως υποψήφιου αντιπροέδρου.

Μια πιθανή γραμμή επίθεσης κατά της αντιπροέδρου μπορεί να είναι ότι αποφάσισε να μην αντιταχθεί στις πιο φιλελεύθερες φωνές του κόμματός της που τάχθηκαν σθεναρά κατά του Σαπίρο.

Και υπάρχει κάποια ανακούφιση μεταξύ των Ρεπουμπλικάνων που ένας Δημοκρατικός κυβερνήτης που κέρδισε εύκολα την Πενσιλβάνια και έχει υψηλά ποσοστά αποδοχής δεν πήρε το χρίσμα από τη Χάρις. Αλλά ο Shapiro, ένα ανερχόμενο αστέρι των Δημοκρατικών, είναι πιθανό να παραμείνει ένας ηχηρός υποστηρικτής του Δημοκρατικού ψηφοδελτίου στην Κοινοπολιτεία.

Γουόλς και Χάρις θα πραγματοποιήσουν την πρώτη τους κοινή εμφάνιση σε συγκέντρωση στη Φιλαδέλφεια το βράδυ της Τρίτης. Η εμφάνιση προσφέρει στην αντιπρόεδρο μια νέα ευκαιρία να ενισχύσει τη δυναμική της υποψηφιότητάς της, η οποία έχει ενεργοποιήσει ένα κόμμα που φαινόταν να οδηγείται σε ήττα τον Νοέμβριο και έχει σφίξει την αναμέτρηση σε έναν αγώνα 50-50 σε μια πολωμένη χώρα.

Το σχετικό νεαρό της ηλικίας της, στα 59 της χρόνια, έχει αντιστρέψει το ζήτημα με την διαφορά ηλικιών που ήταν υπέρ του 78χρονου Τραμπ, απέναντι στον 81χρονο Μπάιντεν.

Επιπλέον η επιτυχημένη επιλογή του υποψήφιου αντιπροέδρου της συντρόφου της, προσφέρει στην Χάρις την προοπτική θετικών δονήσεων σε μια μετασχηματισμένη κούρσα, για ακόμα λίγες εβδομάδες, αν δεν παρέμβουν εξωτερικά γεγονότα.

I am proud to announce that I’ve asked @Tim_Walz to be my running mate.

As a governor, a coach, a teacher, and a veteran, he’s delivered for working families like his.

It’s great to have him on the team.

Now let’s get to work. Join us:https://t.co/W4AE2WlMTj

— Kamala Harris (@KamalaHarris) August 6, 2024