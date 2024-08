ΗΠΑ: Πώς η γενιά Ζ και η ραπ μουσική μπορούν να «οδηγήσουν» την Κάμαλα Χάρις στον Λευκό Οίκο

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει επιστρέψει στην παλιά, γνώριμη ρητορική του, κάνοντας λεκτικές επιθέσεις με βάση τη φυλή και το φύλο, τις οποίες χρησιμοποίησε κυρίως εναντίον της Χίλαρι Κλίντον το 2016.

Τώρα, στοχοποίησε την Καμάλα Χάρις, αμφισβητώντας τη φυλετική της ταυτότητα σε μια αμφιλεγόμενη εμφάνιση στο συνέδριο της Εθνικής Ένωσης Μαύρων Δημοσιογράφων στο Σικάγο. «Είναι Ινδή ή είναι μαύρη;» ρώτησε προκλητικά ο Τραμπ, προσθέτοντας: «Ήταν Ινδή μέχρι τώρα και ξαφνικά έγινε μαύρη», προκαλώντας ανάμεικτες αντιδράσεις από το πλήθος.

Πριν από την ομιλία του Τραμπ, εμφανίστηκε ένας τίτλος: «Η Καμάλα Χάρις από την Καλιφόρνια γίνεται η πρώτη Ινδοαμερικανίδα γερουσιαστής των ΗΠΑ». Η Alina Habba, δικηγόρος του Τραμπ, ηλέκτρισε ακόμα περισσότερο την ατμόσφαιρα λέγοντας «Σε αντίθεση με εσένα Κάμαλα, εγώ ξέρω ποιες είναι οι ρίζες μου και από πού προέρχομαι». Αργότερα, στην Αριζόνα, ο υποψήφιος αντιπρόεδρος των Ρεπουμπλικάνων, γερουσιαστής Τζέι Ντι Βανς, αποκάλεσε τη Χάρις «μια ψεύτικη που εξυπηρετεί όποιο κοινό βρίσκεται μπροστά της».

Η προσπάθεια του Τραμπ να κερδίσει τους μαύρους ψηφοφόρους με τον ισχυρισμό ότι οι παράνομοι μετανάστες παίρνουν τις «θέσεις εργασίας των μαύρων» αντιμετωπίστηκε επίσης με επικρίσεις. Τα σχόλιά του που υπονοούσαν ότι η Χάρις θα μπορούσε να είναι μια «πρόσληψη DEI» [σ.σ. υποτιμητικός όρος, που υπονοοεί ότι προτιμάται κάποιο άτομο λόγω της φυλής, του φύλου του ή της εθνικότητάς του] χαρακτηρίστηκαν «προσβλητικά» από τον Λευκό Οίκο.

Got it. So a Black woman who was a prosecutor, Attorney General, United States Senator, and Vice President of the United States is a “DEI hire” according to Donald Trump. Disgusting. Call this what it is: racist. pic.twitter.com/qkYIojy8cB — Rep. Jim McGovern (@RepMcGovern) July 31, 2024



Η Κάμαλα Χάρις, με Ινδή μητέρα και Τζαμαϊκανό πατέρα, είναι η πρώτη μαύρη και η πρώτη αντιπρόεδρος με καταγωγή από την Ασία. Παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίζει σεξιστικές και ρατσιστικές επιθέσεις στο διαδίκτυο, η Χάρις παραμένει αμετάβλητη και δεν παρεκκλίνει της πορείας της για το προεδρικό χρίσμα. Στο Τέξας, αναφέρθηκε στα σχόλια του Τραμπ ως «το ίδιο παλιό σόου» και κάλεσε για μια ηγεσία που ενώνει αντί να διχάζει. «Ο αμερικανικός λαός αξίζει έναν ηγέτη που καταλαβαίνει ότι οι διαφορές μας δεν μας χωρίζουν», δήλωσε.

Με τον Τζο Μπάιντεν να αποχωρεί από την κούρσα, η Χάρις έφερε νέα ενέργεια στην προεκλογική εκστρατεία των Δημοκρατικών, ιδίως μεταξύ της γενιάς Z και των νέων millennials. Η USA Today σημείωσε την πρωτοφανή δυναμική γύρω από την εκστρατεία της, η οποία θα μπορούσε να την ωθήσει στην προεδρία αν διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα μέχρι τέλους. Η Χάρις έχει ασχοληθεί ενεργά με τους νέους ψηφοφόρους, συγκεντρώνοντας την υποστήριξη 17 οργανώσεων νεολαίας και προκαλώντας σημαντικές αυξήσεις στην εγγραφή ψηφοφόρων μετά την ανακοίνωση ως υποψήφια Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Η Κάμαλα Χάρις έλαβε και επισήμως τον αναγκαίο αριθμό ψήφων από τους εκλέκτορες για να γίνει η υποψήφια του Δημοκρατικού κόμματος για την προεδρία των ΗΠΑ και η πρώτη μαύρη που θα διεκδικήσει το αξίωμα, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής των Δημοκρατικών.

Σε μια ζωντανή συγκέντρωση στην Ατλάντα, η Χάρις πλαισιώθηκε από τους ράπερ Megan Thee Stallion και Quavo, εμπλουτίζοντας έτσι την εκδήλωση με σύγχρονες ποπ και ραπ δονήσεις. Η Megan Thee Stallion ξεσήκωσε το πλήθος με την επιτυχία της “Savage”, ενώ ο Quavo αναφέρθηκε στις προσπάθειες της Χάρις για τον μετριασμό της οπλοκατοχής. Στην ομιλία της η Χάρις αναφέρθηκε σε βασικά ζητήματα όπως ο πληθωρισμός, τα δικαιώματα στις αμβλώσεις και η απαραίτητη μεταρρύθμιση του μεταναστευτικού, υποσχόμενη να αντιμετωπίσει κατά μέτωπο την κρίση στα σύνορα της χώρας με το Μεξικό.

Megan Thee Stallion performing ‘Savage’ and ‘Mamushi’ at Kamala Harris’ campaign rally in Atlanta 🔥 pic.twitter.com/yxplM56BcR — The Beat Boulevard (@thebeatblvd) July 30, 2024



Η Κάμαλα Χάρις έχει επιλέξει το τραγούδι “Freedom” της Beyonce ως ύμνο της προεκλογικής της εκστρατείας.

Kamala Harris has released the first video of her presidential campaign, featuring Beyoncé’s song, “Freedom”: pic.twitter.com/mHx2SW4rIg — philip lewis (@Phil_Lewis_) July 25, 2024



Η δυναμική της γενιάς Z είναι ζωτικής σημασίας για τη Χάρις. Προηγείται του Τραμπ κατά σχεδόν 20 μονάδες μεταξύ των ψηφοφόρων κάτω των 30 ετών, σύμφωνα με δημοσκόπηση των New York Times/Siena College. Το Vote.org ανέφερε επίσης αύξηση των εγγραφών νέων ψηφοφόρων, κυρίως από άτομα κάτω των 35 ετών, μετά την έναρξη της εκστρατείας της Χάρις. Αυτό έρχεται σε έντονη αντίθεση με την προηγούμενη αδιαφορία για τις εκλογές του 2024 μεταξύ των νέων ψηφοφόρων.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα memes διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στη σύνδεση της Χάρις με τους νεότερους ψηφοφόρους, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από τις παραδοσιακές ειδήσεις και επιλέγουν να ενημερωθούν από διαδικτυακά κανάλια ενημέρωσης, όπως είναι οι πλατφόρμες των social media. «Αυτό που συμβαίνει στο διαδίκτυο, ειδικά για τους νέους ψηφοφόρους, είναι ένας πραγματικά σημαντικός δείκτης της γενικής ενέργειας που έχουν και αυτό που θα μπορούσε να βοηθήσει στην προσέλευσή τους στην κάλπη», δήλωσε στο VOX η Cristina Tzintzún Ramirez, πρόεδρος της οργάνωσης NextGen America, που επικεντρώνεται στους νέους ψηφοφόρους.

Τα memes, εκτός από αστεία, λειτουργούν και ως σύγχρονα σύμβολα συμπάθειας ή αντιπάθειας ενός ατόμου, ενώ μπορούν να δώσουν και κίνητρα σε ψηφοφόρους στις προεκλογικές περιόδους όπως αυτή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα από τα μεγάλα στοιχήματα που καλείται η Χάρις να κερδίσει, είναι να γίνει και αυτή μέρος ενός πολιτιστικού zeitgeist, όπως έγιναν στο παρελθόν ο Μπαράκ Ομπάμα αλλά και ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σε μια πρόσφατη κλήση μέσω Zoom, μια ομάδα φιλόζωων και αυτοαποκαλούμενων «cat ladies» συγκεντρώθηκαν για να υποστηρίξουν την εκστρατεία της Χάρις. Σύμφωνα με τον Guardian, η εκδήλωση αυτή ήταν μια άμεση απάντηση στα υποτιμητικά σχόλια του Τζέι Ντι Βανς για τις «άτεκνες κυρίες με γάτες». Η Νάνσι Πελόζι, καλεσμένη «έκπληξη», είπε κατά τη διάρκεια της κλήσης, πως πρέπει -δικαιωματικά- να εορτάζονται οι γυναίκες που «αγαπούν όπως θέλουν να αγαπούν και ζουν όπως θέλουν να ζουν».

Happy #Caturday from

Daisy, working the keyboard for @KamalaHarris.

Cat Ladies for Kamala, we’re ready to win this! pic.twitter.com/qDOfxpVo6F — Christine Pelosi (@sfpelosi) July 27, 2024



Ο ενθουσιασμός γύρω από τη Χάρις είναι πλέον αισθητός, κάτι που επιβεβαιώθηκε και από τη συγκέντρωση χρηματοδότησης ύψους 310 εκατ. δολαριών -τα διπλάσια απ’ όσα έχει συγκεντρώσει ο Τραμπ, όπως αναφέρει το Politico-, αλλά η διατήρηση αυτής της δυναμικής είναι το κλειδί για τον Λευκό Οίκο. Αν και οι νέοι ψηφοφόροι μπορεί να απογοητευτούν καθώς μαθαίνουν όλο και περισσότερα για το ιστορικό της σχετικά με κάποιες αποφάσεις την περίοδο που ήταν εισαγγελέας και τη μετριοπαθή -πρακτικά- στάση της για τη Γάζα, το διαδικτυακό ωστικό κύμα με νεανική αύρα, το οποίο καθοδηγείται από τη γενιά Z και ενισχύεται από είδωλα της μουσικής βιομηχανίας, memes και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σηματοδοτεί μια δυναμική και δυνητικά μοναδική προεκλογική περίοδο για τις ΗΠΑ.