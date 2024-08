Κάμαλα Χάρις: Σε κλίμα ενθουσιασμού και ενότητας η παρουσία της στο Συνέδριο των Δημοκρατικών – Χαρακτήρισε «δειλό» τον Τραμπ

Το Συνέδριο των Δημοκρατικών ξεκινά σήμερα στο Σικάγο, σηματοδοτώντας μια κρίσιμη στιγμή για το κόμμα, καθώς απέχουμε λιγότερο από 80 ημέρες από τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ. Χιλιάδες άτομα θα συγκεντρωθούν στην πόλη για να παρευρεθούν στο συνέδριο, προσδοκώντας να διατηρήσουν το κύμα ενθουσιασμού που έχει αναπτυχθεί, ενόψει μιας πιθανής ιστορικής νίκης για την Κάμαλα Χάρις. Αν καταφέρει να επικρατήσει έναντι του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, η Χάρις θα γίνει η πρώτη γυναίκα πρόεδρος των ΗΠΑ, καθώς και η πρώτη μαύρη και ασιατικής καταγωγής αντιπρόεδρος που θα αναλάβει την Προεδρία.

Μετά την αιφνιδιαστική αποχώρηση του Τζο Μπάιντεν από την κούρσα τον περασμένο μήνα, οι Δημοκρατικοί προσπαθούν να διατηρήσουν την ενότητα τους. Έτσι, η Χάρις αναμένεται να ανέβει στη σκηνή μαζί με τον Μπάιντεν, όπου θα λάβει συμβολικά τη «σκυτάλη» από εκείνον, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

Η αντιπρόεδρος Χάρις, στο πλαίσιο της προεκλογικής της εκστρατείας, προχώρησε σε έμμεση κριτική προς τον Ντόναλντ Τραμπ κατά την εμφάνισή της στην πολιτεία της Πενσυλβάνιας. Μιλώντας σε υποστηρικτές της, δήλωσε: «Τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει μια διαστρέβλωση που υποδηλώνει ότι η δύναμη ενός ηγέτη μετριέται από το ποιον καταφέρνει να καταρρίψει. Όμως, αυτό που πραγματικά γνωρίζουμε είναι ότι η αληθινή δύναμη ενός ηγέτη μετριέται από το ποιον καταφέρνει να ανεβάσει».

«Όποιος χτυπάει άλλους ανθρώπους είναι δειλός», σχολίασε επίσης η Χάρις, η οποία αν και δεν αναφέρθηκε ονομαστικά στον Τραμπ, ήταν σαφές ότι αναφερόταν σε εκείνον, καθώς είχε χαρακτηρίσει την ίδια ως «ριζοσπαστική» και «τρελή» σε προηγούμενη ομιλία του στην ανατολική Πενσυλβάνια.



Τώρα, όλο το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη Χάρις και στον κυβερνήτη της Μινεσότα, Τιμ Γουόλτζ, που αποτελεί τον αντιπρόεδρο στις επικείμενες εκλογές. Οι δυο τους εργάζονται με ταχύτατους ρυθμούς μετά την επιλογή του κόμματος να ηγηθούν των προεδρικών εκλογών, και η εκστρατεία της Χάρις έχει ήδη καταγράψει ρεκόρ στις δωρεές, συγκεντρώνοντας χιλιάδες υποστηρικτές και ανατρέποντας τις δημοσκοπήσεις σε πολλές κρίσιμες πολιτείες.

«Αυτό ήταν μια ιστορική μεταμόρφωση», δήλωσε στο Reuters ο Joseph Foster, πρώην πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος στα προάστια της Φιλαδέλφειας. «Ο κόσμος είναι ενθουσιασμένος, οι νέοι είναι ενεργοί. Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο».

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η Χάρις έχει κλείσει τη διαφορά με τον Τραμπ, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε πολλές από τις πιο κρίσιμες πολιτείες, συμπεριλαμβανομένης της Πενσυλβάνιας, η οποία θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στις εκλογές. Σύμφωνα με μια νέα δημοσκόπηση του Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, περίπου το 48% των Αμερικανών έχουν θετική άποψη για τη Χάρις, σημειώνοντας σημαντική άνοδο από το 39% στις αρχές του καλοκαιριού.

Η αύξηση της δημοφιλίας της Χάρις είναι εντυπωσιακή, καθώς οι Αμερικανοί έχουν πλέον διαμορφώσει γνώμη για εκείνη. Το ποσοστό αυτών που δηλώνουν ότι δεν γνωρίζουν αρκετά για να έχουν άποψη έχει μειωθεί από το 12% τον Ιούνιο στο 6%.

August 11 – 17, 2024 pic.twitter.com/ICUbBXgyzo — Vice President Kamala Harris (@VP) August 18, 2024



Το συνέδριο αναμένεται να προσελκύσει περίπου 50.000 επισκέπτες, ανάμεσα στους οποίους θα είναι 5.000 σύνεδροι και αναπληρωτές. Παράλληλα, αναμένονται δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους του Σικάγο, διαμαρτυρόμενοι για τον πόλεμο στη Γάζα, με την πιο μεγάλη πορεία να προγραμματίζεται για τη Δευτέρα. Περίπου 200 οργανώσεις κοινωνικής δικαιοσύνης σχεδιάζουν να διαδηλώσουν κατά της συνέχισης της υποστήριξης των ΗΠΑ προς το Ισραήλ από την κυβέρνηση Μπάιντεν, σε έναν πόλεμο που έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 40.000 Παλαιστινίους.

Οι σύμμαχοι της Χάρις ελπίζουν ότι οι διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης δεν θα επισκιάσουν το επίσημο πρόγραμμα του συνεδρίου, το οποίο περιλαμβάνει ομιλίες από κορυφαία στελέχη του Δημοκρατικού Κόμματος. «Οι Δημοκρατικοί προσέρχονται στο συνέδριο με ενθουσιασμό, ενότητα και αφοσίωση», δήλωσε στο AP ο κυβερνήτης της Πενσυλβάνιας, Τζος Σαπίρο, ο οποίος ήταν υποψήφιος για να είναι συνυποψήφιος της Χάρις. «Είναι ζωτικής σημασίας να υποστηρίξουμε το σενάριο εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ και του χάους που θα επιφέρει – και να φύγουμε από το συνέδριο ακόμα πιο ενωμένοι, ακόμα πιο ενθουσιασμένοι για την τελική φάση της εκστρατείας».

NOW: The first of a week of protests is beginning in downtown Chicago before the #DNC2024 starts tomorrow. Several thousand people wanting the Democratic Party to codify abortion access and protect civilians in Gaza. @wfaa pic.twitter.com/eOqambozNn — Jason Whitely (@JasonWhitely) August 18, 2024



Ο Σαπίρο δήλωσε ότι καλωσορίζει τους διαδηλωτές κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, «υπό την προϋπόθεση ότι η διαμαρτυρία θα είναι ειρηνική και θα σέβεται τους κανόνες της κοινότητας».

The first protest of the Democratic National Convention is underway, at Michigan Avenue and Wacker Drive, in the shadow of Trump Tower. @wttw pic.twitter.com/K1cf2J7PbA — Heather Cherone (@HeatherCherone) August 18, 2024



Ο κυβερνήτης του Ιλινόις, Τζέι Μπι Πρίτζκερ, σε συνέντευξή του στο CNN, είπε: «Έχω παρακολουθήσει κάθε συνέδριο από τη στιγμή που μπορούσα να ψηφίσω, και μπορώ να πω ότι δεν έχω ξαναδεί τέτοια ενέργεια και ηλεκτρισμό σε κανένα συνέδριο εκτός από εκείνο του Μπαράκ Ομπάμα».

Τέλος, οι Δημοκρατικοί θα αποτίσουν φόρο τιμής τη Δευτέρα το βράδυ στην αποτυχημένη υποψηφιότητα της Χίλαρι Κλίντον το 2016, η οποία αναμένεται να μιλήσει πριν από τον Μπάιντεν. Ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα θα μιλήσει την Τρίτη και ο πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον θα μιλήσει την Τετάρτη.