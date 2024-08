Τζο Μπάιντεν: Το τέλος μιας μακράς καριέρας, που επισφραγίζεται αύριο στο Συνέδριο των Δημοκρατικών – Ανάλυση του Politico

Το Συνέδριο του Δημοκρατικού Κόμματος που ξεκινάει αύριο στο Σικάγο, δεν είναι αυτό που είχε οραματιστεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν μόλις έναν μήνα πριν, όπως σχολιάζει το Politico στην ανάλυσή του.

Η εμφάνισή του στη σκηνή του Σικάγο επρόκειτο να αποτελέσει το επιστέγασμα μιας πεντηκονταετούς καριέρας, μια θριαμβευτική αναγνώριση της παραγωγικής πρώτης του θητείας ως Πρόεδρος των ΗΠΑ και μια επιβεβαίωση της πίστης ότι μόνο αυτός θα μπορούσε και πάλι να νικήσει τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Η εβδομάδα που άλλαξε τα πάντα

Ωστόσο, η εβδομάδα που ο Μπάιντεν κάποτε θεωρούσε ως την κορυφαία του στιγμή στην πολιτική, θα διαρκέσει μόλις λίγες ώρες, επισκιασμένη από μια σειρά γεγονότων που έστρεψαν το κόμμα του Προέδρου εις βάρος των δικών του φιλοδοξιών. Τα χειροκροτήματα που θα λάβει ο Μπάιντεν στο United Center το βράδυ της Δευτέρας, θα εκφράζουν τόσο ανακούφιση όσο και σεβασμό, από ένα κόμμα που είναι ευγνώμον για την απόφασή του να αποσυρθεί, δείχνοντας πως η αποχώρησή του από την προεδρική κούρσα είναι ο λόγος που οι Δημοκρατικοί είναι πλέον βέβαιοι ότι έχουν πιθανότητες να κερδίσουν στις εκλογές του Νοεμβρίου.

Και όταν η αντιπρόεδρος Καμάλα Χάρις εκφωνήσει την ομιλία της αργότερα αυτή την εβδομάδα, ο Μπάιντεν θα είναι ήδη εκτός σκηνής αλλά και από τη σκέψη του κόσμου, κάνοντας διακοπές μακριά από το εορταστικό κλίμα των Δημοκρατικών.

Η υποδοχή του Μπάιντεν στο Σικάγο

«Θα λάβει μια απίστευτη υποδοχή», δήλωσε η εκπρόσωπος των Δημοκρατικών, Debbie Dingell, σταθερή σύμμαχος του Μπάιντεν, λίγο πριν την εναρκτήρια ομιλία του στο συνέδριο τη Δευτέρα, η οποία τώρα ουσιαστικά θα λειτουργήσει ως η στιγμή που ο πρόεδρος θα περάσει τη σκυτάλη στη Χάρις. «Αλλά είμαι σίγουρη ότι είναι πολύ περίπλοκο. Ξέρω ότι είναι πολύ περίπλοκο».

Το Συνέδριο του Δημοκρατικού Κόμματος, το οποίο αναμένεται να κυριαρχήσει στο πολιτικό τοπίο των Ηνωμένων Πολιτείων τις επόμενες τέσσερις ημέρες, θα αντικατοπτρίζει τις μεταβαλλόμενες δυναμικές ενός κόμματος που προσπαθεί να γιορτάσει τη θητεία του Μπάιντεν, ενώ παράλληλα προετοιμάζεται να γυρίσει σελίδα, όπως σημειώνει το Politico.

My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it’s been the best… pic.twitter.com/x8DnvuImJV Ντόναλντ Τραμπ: Χαρακτηρίζει «τρελή» τη Κάμαλα Χάρις και λέει ότι είναι «πιο όμορφος» από εκείνη — Joe Biden (@JoeBiden) July 21, 2024

Τι θα πει στο Συνέδριο

Το πρόγραμμα της εβδομάδας θα είναι γεμάτο με αναφορές στα επιτεύγματα του Μπάιντεν, τα οποία όμως θα επαναπροσδιοριστούν προσεκτικά ως κοινές επιτυχίες με τη Χάρις, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τον σχεδιασμό του συνεδρίου.

Οι αρμόδιοι θέλουν ιδιαίτερα η Δευτέρα να υπενθυμίσει στους Αμερικανούς την τραγική κατάσταση της χώρας που παρέλαβε ο Μπάιντεν, από την πανδημία μέχρι την αποκατάσταση των σχέσεων στο εξωτερικό, την μείωση των παράνομων διασυνοριακών διελεύσεων και του εγκλήματος στο εσωτερικό της χώρας, ενώ ταυτόχρονα προωθούσε μια ευρεία οικονομική ατζέντα.

Η ομιλία του Μπάιντεν, η οποία ακόμη υποβαλλόταν σε αλλαγές τις τελευταίες ημέρες πριν από το συνέδριο, θα περιλαμβάνει μια ανασκόπηση των επιτευγμάτων του, την οποία οι σύμβουλοί του έχουν συχνά συγκρίνει -θετικά- με την κληρονομιά του πρώην προέδρου Λίντον Τζόνσον. Ο Μπάιντεν και οι ανώτεροι σύμβουλοί του έχουν επικεντρωθεί στις τελικές κινήσεις της καριέρας του, από τότε που αποσύρθηκε από την κούρσα, βλέποντας την υποψηφιότητα της Χάρις ως το τελικό, κρίσιμο κεφάλαιο της ιστορίας του – και ένα κεφάλαιο που εξαρτάται από την ήττα του Τραμπ και την ανάδειξή της ως της πρώτης γυναίκας Προέδρου της χώρας.

Η Καμάλα Χάρις και η νέα εποχή των Δημοκρατικών

Για να το επιτύχει αυτό, ο Μπάιντεν αναμένεται να απευθύνει μια έντονη προειδοποίηση για τους κινδύνους μιας ακόμη θητείας του Τραμπ, υποστηρίζοντας με κάθε δυνατό τρόπο την Αντιπρόεδρό του, όπως αναφέρει το Politico, παρουσιάζοντας τη Χάρις ως έναν απαραίτητο συνεργάτη στη διακυβέρνηση, πλήρως έτοιμη να αναλάβει το Οβάλ Γραφείο. Η Χάρις αναμένεται να είναι παρούσα στην ομιλία του Μπάιντεν.

«Όπως του αρέσει να λέει, είναι ένα σημείο καμπής – ένα σημείο καμπής για τη χώρα μας, για την προεδρία του και για την καριέρα του», δήλωσε ο Ron Klain, μακροχρόνιος συνεργάτης του Μπάιντεν και πρώην προσωπάρχης του Λευκού Οίκου. «Πήρε μια απόφαση [να αποχωρήσει], και τώρα πρέπει να την κάνει επιτυχημένη.»

Η σύζυγός του, η Πρώτη Κυρία Τζιλ Μπάιντεν, αναμένεται επίσης να απευθύνει λόγο στο συνέδριο τη Δευτέρα το βράδυ.

Ωστόσο, δεν υπάρχει αμφιβολία μεταξύ των στενών του συνεργατών και συμμάχων ότι ο Μπάιντεν μπαίνει στην εβδομάδα με ανάμεικτα συναισθήματα, όπως σημειώνουν πέντε άτομα που μίλησαν υπό την προϋπόθεση της ανωνυμίας για να συζητήσουν ιδιωτικές συνομιλίες.

Σύμφωνα με το Politico, ο Μπάιντεν φαίνεται να είναι πιο χαλαρός δημόσια το τελευταίο διάστημα, αστειευόμενος για την ηλικία του και την ανάγκη του να βρει μια νέα δουλειά. Ιδιωτικά, όσοι μίλησαν μαζί του την τελευταία εβδομάδα ανέφεραν ότι σε κάποιες στιγμές φαίνεται να έχει αποτινάξει ένα βάρος από τους ώμους του. Είναι ιδιαίτερα περήφανος για το πόσο γρήγορα η Χάρις κατάφερε να κερδίσει την υποστήριξη και τον ενθουσιασμό του κόμματος, κάτι που ο Μπάιντεν βλέπει ως επιβεβαίωση της απόφασής του να την υποστηρίξει αμέσως.

Ο ρόλος του Ομπάμα και της Πελόζι – Τα ανάμεικτα συναισθήματα

Αυτό έχει απαλύνει λίγο την απογοήτευσή του για το πώς τον ώθησαν να αποχωρήσει από την κορυφή του ψηφοδελτίου, μια απογοήτευση που ο Μπάιντεν είχε στρέψει προς τον πρώην πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα, τον επικεφαλής της πλειοψηφίας στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ – και ιδιαίτερα την πρώην πρόεδρο της Βουλής, Νάνσι Πελόζι, σύμφωνα με το Politico. Ωστόσο, ο Μπάιντεν συνεχίζει να επιμένει στους συνομιλητές του ότι θα μπορούσε να είχε κερδίσει στις εκλογές του Νοεμβρίου, αν και αναγνωρίζει ότι οι προκλήσεις ήταν τεράστιες και θα μπορούσαν να διχάσουν το κόμμα.

Earlier this week, Michelle and I called our friend @KamalaHarris. We told her we think she’ll make a fantastic President of the United States, and that she has our full support. At this critical moment for our country, we’re going to do everything we can to make sure she wins in… pic.twitter.com/0UIS0doIbA — Barack Obama (@BarackObama) July 26, 2024



«Ο Τζο Μπάιντεν είναι ο ίδιος άνθρωπος εδώ και 50 χρόνια – απλώς το επίπεδο καφεΐνης έχει αλλάξει», δήλωσε ένας Δημοκρατικός κοντά στον Λευκό Οίκο, υποδηλώνοντας ότι η ενέργεια με την οποία δρα μπορεί να έχει αλλάξει (ίσως λόγω της ηλικίας του), ωστόσο παραμένει ίδιος ως άνθρωπος . «Η φωτιά μέσα του εξακολουθεί να καίει, εξακολουθεί να είναι πολύ φιλόδοξος.»

Αυτό το γλυκόπικρο συναίσθημα μοιράζονται και οι σύμμαχοί του, οι οποίοι έχουν εκνευριστεί με την ιδέα ότι πολλοί από τους Δημοκρατικούς που εκφράζουν εγκωμιαστικά σχόλια για τον Μπάιντεν αυτή την εβδομάδα, ήταν επίσης οι ίδιοι που μόλις πριν από λίγες εβδομάδες τον παρουσίαζαν ως πεισματάρη και ξεπερασμένο, ενώ εργάζονταν για να τον εκδιώξουν από την προεδρική κούρσα.

Παραμένουν απογοητευμένοι με τον Ομπάμα, ο οποίος δεν υπερασπίστηκε τον Μπάιντεν καθώς η πίεση για να αποσυρθεί αυξανόταν – ούτε του είπε άμεσα να ξανασκεφτεί την υποψηφιότητά του. Και λίγοι περιμένουν ότι ο Πρόεδρος θα συμφιλιωθεί σύντομα με την Πελόζι, η οποία ήταν κάποτε στενή σύμμαχος και έκανε μόνο μια χλιαρή προσπάθεια να συγκαλύψει τον ρόλο της στο τέλος της υποψηφιότητάς του.