ΗΠΑ: Στις 10 Σεπτεμβρίου το πρώτο debate μεταξύ Κάμαλα Χάρις και Ντόναλντ Τραμπ

Τα ξίφη τους θα διασταυρώσουν Κάμαλα Χάρις και Ντόναλντ Τραμπ στις 10 Σεπτεμβρίου στο πρώτο ντιμπέιτ για τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ.

Το ABC News επιβεβαίωσε ότι θα φιλοξενήσει την τηλεοπτική αναμέτρηση με ανάρτηση στο Χ αφού ο Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι θα ήταν ανοιχτός στο ενδεχόμενο να συζητήσει με την Δημοκρατική αντίπαλό του πολλές φορές πριν από τις εκλογές του Νοεμβρίου.

«Νομίζουμε ότι πρέπει να κάνουμε τρία ντιμπέιτ» είπε ο Τραμπ, προτείνοντας δύο ακόμα ντιμπέιτ στο Fox News και το NBC.

Η Κάμαλα Χάρις από εκδήλωση στο Μίσιγκαν επιβεβαίωσε ότι θα παραστεί στο ντιμπέιτ του ABC και δήλωσε ανοιχτή στην προοπτική για γίνουν και άλλα ντιμπέιτ.

«Ανυπομονώ να συζητήσω με τον Ντόναλντ Τραμπ και έχουμε ορίσει ως ημερομηνία την 10η Σεπτεμβρίου. Ακούω ότι τελικά δεσμεύτηκε για αυτό και ανυπομονώ», δήλωσε η Κάμαλα Χάρις στην εκδήλωση στο Ντιτρόιτ.

Το δίκτυο δήλωσε ότι τη συζήτηση θα συντονίσουν ο παρουσιαστής και διευθυντής του World News Tonight David Muir και η παρουσιάστρια του ABC News Live Prime Linsey Davis.

ABC News will host qualifying presidential candidates to debate on September 10 on @ABC.

Vice President Harris and former President Trump have both confirmed they will attend the ABC debate. https://t.co/DEBOGC2ovO pic.twitter.com/t0KAWpcYOY

— ABC News (@ABC) August 8, 2024