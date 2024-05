ΗΠΑ: Συναγερμός για ύποπτο πακέτο στην Εθνική Ρεπουμπλικανική Επιτροπή – Περιείχε φιαλίδια με αίμα

Η έδρα της Εθνικής Ρεπουμπλικανικής Επιτροπής (RNC) στην Ουάσινγκτον των ΗΠΑ μπήκε σε λοκ ντάουν εξαιτίας ενός ύποπτου πακέτου.

Στη συνέχεια η αστυνομία απέκλεισε την Πρώτη Οδό μεταξύ των οδών C και D και έδωσε οδηγίες στους υπαλλήλους και το άλλο προσωπικό να αποφεύγει την περιοχή, ανέφερε στην ανακοίνωσή της.

Πηγή είπε στο CNN ότι το πακέτο περίεχε δύο φιαλίδια με αίμα, μία βίβλο στα κορεάτικα και δύο παγοκύστες.

BREAKING: Republican National Committee headquarters in Washington DC is on lockdown. pic.twitter.com/RpRTi6pU4P

— The General (@GeneralMCNews) May 22, 2024