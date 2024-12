ΗΠΑ: Συναγερμός για πυροβολισμούς σε χριστιανικό σχολείο στο Ουισκόνσιν – Αναφορές για πολλούς τραυματίες

Συναγερμός έχει σημάνει στις ΗΠΑ έπειτα από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε ένα χριστιανικό σχολείο στο Μάντισον του Ουινσκόσιν. Σύμφωνα με την αστυνομία υπάρχουν «πολλοί τραυματίες».

«Το αστυνομικό τμήμα του Μάντισον ερευνά ένα περιστατικό με πυροβολισμού στο χριστιανικό σχολείο Abundant Life. Έχουν αναφερθεί πολλαπλοί τραυματισμοί. Αυτή παραμένει μια ενεργή και συνεχιζόμενη έρευνα. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινώνονται μόλις είναι διαθέσιμες», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της. «Προς το παρόν πρέπει οι άνθρωποι να αποφεύγουν την περιοχή», πρόσθεσε η αστυνομία.

Σύμφωνα με το abcnews.com, ο δράστης της επίθεσης έχει «εξουδετερωθεί»

BREAKING: At least 5 people shot at Abundant Life Christian School in Madison, Wisconsin – local media pic.twitter.com/lgPnWWQnxP

🚨 #BREAKING: Numerous injuries and fatalities have been reported after a shootıng at Abundant Life Christian School in Wisconsin

It’s unclear exactly who the victims are or if the shooter is still at large, but the emergency response is very heavy. pic.twitter.com/iEXdV7BoK5

— Nick Sortor (@nicksortor) December 16, 2024