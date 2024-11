ΗΠΑ: Σκύλος – ρομπότ έχει αναλάβει την φρούρηση του Ντόναλντ Τραμπ – Γιατί επιλέχτηκε και ποια είναι τα βασικά του μειονεκτήματα – ΒΙΝΤΕΟ

Ιδιαίτερα ενισχυμένη πλέον η ασφάλεια στην έπαυλη του Τραμπ στο Mar-a-Lago της Φλόριντα στις ΗΠΑ με σκύλο – ρομπότ που φυλάσσει τον χώρο.

Σύμφωνα με σχετική ανταπόκριση του BBC, το νέο μέλος της φρουράς του εκλεγμένου Προέδρου των ΗΠΑ, ακούει στο όνομα «Σποτ» και είναι δημιούργημα της εταιρείας τεχνολογικών καινοτομιών Boston Dynamics.

Μολονότι το… τετράποδο δεν έχει γούνα, η σήμανση στα τέσσερα πόδια του «ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ» είναι ενδεικτική ότι το συγκεκριμένο δημιούργημα δεν είναι φτιαγμένο για παιχνίδια κι αγκαλιές.

Σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία, ο σκύλος ρομπότ δεν φέρει οπλισμό και ελέγχεται με τηλεκοντρόλ.

Woof! Trump has beefed security at Mar A Largo since his election victory! 👏 Robot Dogs pic.twitter.com/FyHYHDaKOm

Όπως αναφέρει στο BBC, ο επικεφαλής των Επικοινωνιών της αμερικανικής Μυστικής Υπηρεσίας, «η περιφρούρηση του προέδρου των ΗΠΑ είναι βασική προτεραιότητα».

Το ερώτημα που προκύπτει είναι γιατί επιλέχτηκε ο σκύλος – ρομπότ για την φύλαξη του προέδρου και πώς προέκυψε η συγκεκριμένη ανάγκη. Πρώην μέλος της Μυστικής Υπηρεσίας ανέφερε στο BBC ότι οι δύο απόπειρες δολοφονίας κατά του Τραμπ, κατά την προεκλογική περίοδο, κατέδειξαν την ανάγκη για περαιτέρω ασφάλεια και εποπτεία στους χώρους όπου κινείται ο 47ος πλέον Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ειδικά για το Mar-a-Lago, οι ειδικοί λένε ότι πρόκειται για έναν χώρο με πολλούς και μεγάλους σε έκταση εξωτερικούς χώρους, κάτι που σημαίνει σημαντικά μεγάλη έκθεση του Ντόναλντ Τραμπ σε πιθανούς κινδύνους.

Trump bringing out the robot dogs for security! 😳

Sh*t is getting real when you bring out the robodogs are running point on security! 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/3mKz5V62XM

— Ken Walls (@RealKenWalls) November 10, 2024