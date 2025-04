ΗΠΑ – Ρωσία: Χαρακτήρισαν εποικοδομητικές και θετικές τις συνομιλίες για τις διπλωματικές τους αποστολές

Τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Ρωσία ανακοίνωσαν την Πέμπτη ότι έχουν σημειώσει πρόοδο προς την εξομάλυνση της λειτουργίας των διπλωματικών τους αποστολών, ενώ οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι εξακολουθούν να ανησυχούν ως προς τη ρωσική πολιτική που απαγορεύει την πρόσληψη τοπικού προσωπικού.

Η συνάντηση των αντιπροσωπειών των ΗΠΑ και της Ρωσίας στην Κωνσταντινούπολη πραγματοποιήθηκε μετά τις αρχικές συνομιλίες του Φεβρουαρίου, αφού ο πόλεμος στην Ουκρανία προκάλεσε τη μεγαλύτερη αντιπαράθεση μεταξύ της Μόσχας και της Δύσης από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου.

Επικεφαλής των συνομιλιών ήταν η αναπληρώτρια βοηθός υπουργός Εξωτερικών για τη Ρωσία και την Κεντρική Ευρώπη Σονάτα Κούλτερ και ο νέος πρέσβης της Ρωσίας στην Ουάσιγκτον, Αλεξάντερ Νταρτσίεφ.

US-Russia talks lasted five and a half hours.

They concerned the “normalization” of the work of embassies. https://t.co/Z76oRwkvyz pic.twitter.com/eQXNoTfDI2

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 10, 2025