Κωνσταντινούπολη: Πάνω από 6,5 ώρες διήρκεσε η συνάντηση μεταξύ των αντιπροσωπειών Ρωσίας και ΗΠΑ

Περίπου 6,5 ώρες διήρκησε η συνάντηση των αντιπροσωπειών Ρωσίας και ΗΠΑ που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη (27/2), στην κατοικία του γενικού προξενείου των ΗΠΑ στην Κωνσταντινούπολη στο πλαίσιο της εξομάλυνσης των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

– Delegations met at the US Consulate General’s residence in Istanbul to discuss embassy operations as part of efforts to normalize bilateral relations

Επιβεβαιώνοντας την είδηση της συνάντησης, εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε χθες ότι «οι συνομιλίες της Πέμπτης δεν θα περιλαμβάνουν συζητήσεις για την Ουκρανία ή πολιτικά ζητήματα ή θέματα ασφάλειας, εξακολουθούν να θεωρούνται ως δοκιμή των προθέσεων της Μόσχας».

Russian and U.S. officials met for six hours in Turkey on Thursday in an effort to restore the normal functioning of their embassies. Russian President Vladimir Putin, speaking later in the day, said initial contacts with Trump’s team had given him hope for improved pic.twitter.com/2Cad1QCpdh

