ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε κέντρο κράτησης μεταναστών στο Ντάλας – 3 τραυματίες, νεκρός ο δράστης

Enikos Newsroom

διεθνή

ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε κέντρο κράτησης μεταναστών στο Ντάλας – 3 τραυματίες, νεκρός ο δράστης

Τρεις άνθρωποι πυροβολήθηκαν σε κέντρο κράτησης της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ, στο Ντάλας και ο δράστης είναι νεκρός από αυτοτραυματισμό, δήλωσε ο διευθυντής της υπηρεσίας.

Ο εκτελών χρέη διευθυντή της ICE Τοντ Λάιονς επιβεβαίωσε τον πυροβολισμό κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο CNN την Τετάρτη.  “Θα μπορούσαν να είναι υπάλληλοι, θα μπορούσαν να είναι πολίτες που επισκέπτονταν την εγκατάσταση, θα μπορούσαν να είναι κρατούμενοι”, δήλωσε ο Λάιονς για τους πυροβοληθέντες.

“Σε αυτό το σημείο, εξακολουθούμε να το επεξεργαζόμαστε”.

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Kristi Noem δήλωσε ότι οι λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, αλλά η υπηρεσία επιβεβαιώνει ότι υπήρξαν “πολλαπλοί τραυματισμοί και θάνατοι”. Η Noem δήλωσε ότι το κίνητρο παραμένει ασαφές, αλλά σημείωσε ότι έχει αυξηθεί η στοχοποίηση πρακτόρων της ICE.

Δεκάδες οχήματα έκτακτης ανάγκης εθεάθησαν κατά μήκος ενός αυτοκινητόδρομου κοντά στις εγκαταστάσεις.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ιός του Δυτικού Νείλου: Τέσσερα νέα κρούσματα την τελευταία εβδομάδα

Σε δημόσια διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας-Τι περιλαμβάνει

Προσλήψεις διαφόρων ειδικοτήτων στο υπουργείο Τουρισμού: Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως αύριο

Βουλή: Κατατέθηκε νέα τροπολογία ΣΥΡΙΖΑ για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο – Τι αναφέρει

Πώς να χρησιμοποιήσετε το laptop σας ως δεύτερη οθόνη για το PC σας

O κοντινότερος εξωπλανήτης που έχει εντοπιστεί ίσως διαθέτει ωκεανό – Τι βρήκαν οι αστρονόμοι
περισσότερα
16:51 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Ανάλυση του Politico: «Με το δάχτυλο στην σκανδάλη» – Πώς αντιδρά το ΝΑΤΟ στις παραβιάσεις του εναέριου χώρου του από την Ρωσία

Οι επανειλημμένες παραβιάσεις του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ από τη Ρωσία τις τελευταίες εβδομάδε...
16:28 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Κομισιόν: «Η προσέγγιση της ΕΕ στο μεταναστευτικό αποδίδει, συνεχίζουμε εντατικά τις προσπάθειές μας» – Η απάντηση στον Τραμπ

Η Κομισιόν αρνήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην 80η ...
16:09 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

ΝΑΤΟ: «Σε περίπτωση αποδεδειγμένης απειλής, είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε τους λαούς μας» λέει Ανώτατος Διοικητής της Συμμαχίας

«Σε περίπτωση αποδεδειγμένης απειλής, είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε τους λαούς μας», δηλών...
15:57 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Δήμαρχος Λονδίνου: Ο Τραμπ «είναι ρατσιστής, μισογύνης και ισλαμοφοβικός» – «Απαίσιο» τον είχε χαρακτηρίσει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ

«Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει δείξει ότι είναι ρατσιστής, σεξιστής, μισογύνης και ισλαμοφοβικός», απά...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος