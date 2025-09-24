ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε κέντρο κράτησης μεταναστών στο Ντάλας – 3 τραυματίες, νεκρός ο δράστης

Τρεις άνθρωποι πυροβολήθηκαν σε κέντρο κράτησης της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ, στο Ντάλας και ο δράστης είναι νεκρός από αυτοτραυματισμό, δήλωσε ο διευθυντής της υπηρεσίας.

Ο εκτελών χρέη διευθυντή της ICE Τοντ Λάιονς επιβεβαίωσε τον πυροβολισμό κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο CNN την Τετάρτη. “Θα μπορούσαν να είναι υπάλληλοι, θα μπορούσαν να είναι πολίτες που επισκέπτονταν την εγκατάσταση, θα μπορούσαν να είναι κρατούμενοι”, δήλωσε ο Λάιονς για τους πυροβοληθέντες.

“Σε αυτό το σημείο, εξακολουθούμε να το επεξεργαζόμαστε”.

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Kristi Noem δήλωσε ότι οι λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, αλλά η υπηρεσία επιβεβαιώνει ότι υπήρξαν “πολλαπλοί τραυματισμοί και θάνατοι”. Η Noem δήλωσε ότι το κίνητρο παραμένει ασαφές, αλλά σημείωσε ότι έχει αυξηθεί η στοχοποίηση πρακτόρων της ICE.

Δεκάδες οχήματα έκτακτης ανάγκης εθεάθησαν κατά μήκος ενός αυτοκινητόδρομου κοντά στις εγκαταστάσεις.