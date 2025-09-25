ΗΠΑ: Ομαδική εισβολή ληστών σε κοσμηματοπωλείο στην Καλιφόρνια, άρπαξαν κοσμήματα αξίας 1 εκατ. δολαρίων – Πώς τους εντόπισε η αστυνομία

Τουλάχιστον 24 άτομα με μάσκες, στις ΗΠΑ, εισέβαλαν στο κοσμηματοπωλείο Heller στο Σαν Ραμόν, στην Καλιφόρνια. Έσπασαν βιτρίνες και απέσπασαν κοσμήματα αξίας 1 εκατομμυρίου δολαρίων. Σύμφωνα με την αστυνομία, ορισμένοι από τους ληστές έφεραν πιστόλια και μικρούς κασμάδες που χρησιμοποίησαν για να σπάσουν βιτρίνες και να πάρουν τα κοσμήματα.

Οι πόρτες ασφαλείας του καταστήματος κλείδωσαν αυτόματα όπως προβλέπεται σε περιπτώσεις ληστείας και αυτό έγινε αμέσως μετά την εισβολή των ληστών. Ένας από αυτούς πυροβόλησε την πόρτα για να την ανοίξει.

Οι εισβολείς διέφυγαν με αυτοκίνητα που περίμεναν στο πάρκινγκ του City Center. Οι αστυνομικοί καταδίωξαν ορισμένα από τα οχήματα, αλλά τελικώς ματαίωσαν την καταδίωξη λόγω του κινδύνου για το κοινό.

Το αστυνομικό τμήμα του San Ramon ανέφερε ότι κανείς δεν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της ληστείας.

Οι αρχές πάντως κατόρθωσαν να εντοπίσουν τα οχήματα διαφυγής από αέρος και τελικώς συνέλαβαν αρκετούς υπόπτους.

Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το κοσμηματοπωλείο Heller ευχαρίστησε την κοινότητα για το “ξεχείλισμα καλοσύνης” και ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να ανοίξει ξανά το Σάββατο.