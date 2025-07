ΗΠΑ: Οι Metallica πέτυχαν να αφαιρεθεί τραγούδι τους από βίντεο του Πενταγώνου – Χρησιμοποιήθηκε χωρίς την άδειά τους

Οι Metallica κατάφεραν να αφαιρέσουν ένα από τα τραγούδια τους από βίντεο που κυκλοφόρησε από το Αμερικανικό Πεντάγωνο, στο οποίο προβάλλεται η αύξηση της χρήσης στρατιωτικών drones από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Στο βίντεο που δημοσιεύτηκε στο X/Twitter την περασμένη εβδομάδα ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ εμφανίζεται να μιλάει στην κάμερα και να εξηγεί πώς το υπουργείο του εκπληρώνει το εκτελεστικό διάταγμα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που εκδόθηκε τον περασμένο μήνα για «απελευθέρωση της κυριαρχίας των αμερικανικών drones».

Metallica issued a copyright strike against the U.S. government for using their music in a military drone video

The Pentagon was forced to delete the video and re-uploaded it with no music pic.twitter.com/UjSXnuNTEL

