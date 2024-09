ΗΠΑ: Ο τυφώνας Helene «σάρωσε» τη Φλόριντα – 3 νεκροί και πλεούμενα τροχόσπιτα

Ο τυφώνας Helene έπληξε τις ακτές της Φλόριντα το βράδυ της Πέμπτης ως καταστροφικός τυφώνας κατηγορίας 4, προκαλώντας τουλάχιστον τρεις θανάτους και φέρνοντας μαζί του «καταστροφικές» και «αβίωτες» συνθήκες σε μια τεράστια περιοχή. Οι ριπές ανέμου που έφταναν τα 225 χιλιόμετρα ανά ώρα προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές, ενώ οι επιπτώσεις της καταιγίδας έγιναν αισθητές σε μεγάλο μέρος της νοτιοανατολικής ακτής των ΗΠΑ.

Ο Helene έφτασε στην περιοχή Big Bend της Φλόριντα λίγο μετά τις 11 μ.μ. τοπική ώρα και συνέχισε την καταστροφική του πορεία προς την Τζόρτζια, όπου υποβαθμίστηκε σε τροπική καταιγίδα το πρωί της Παρασκευής. Παρά την υποβάθμισή του, η καταιγίδα προκάλεσε ιστορικές πλημμύρες σε ολόκληρη την ακτή του Κόλπου, αφήνοντας περίπου 2,1 εκατομμύρια σπίτια και επιχειρήσεις χωρίς ρεύμα. Εκτός από τη Φλόριντα, σε κίνδυνο πλημμυρών βρίσκονται επίσης η Αλαμπάμα και τμήματα των πολιτειών Βόρειας και Νότιας Καρολίνας.

Ο πρώτος θάνατος επιβεβαιώθηκε από τον κυβερνήτη της Φλόριντα, Ρον ντε Σάντις, όταν μια πινακίδα έπεσε πάνω σε ένα αυτοκίνητο στην Τάμπα. Επιπλέον, δύο ακόμη θάνατοι σημειώθηκαν στην περιοχή Wheeler County της Τζόρτζιας, όταν ένα τρέιλερ παρασύρθηκε από ανεμοστρόβιλο.

Ο τυφώνας Helene είναι ένας από τους μεγαλύτερους σε εύρος τυφώνες που έχουν πλήξει την περιοχή του Κόλπου του Μεξικού τα τελευταία χρόνια, με μόνο τρεις μεγαλύτερους να έχουν καταγραφεί από το 1988.

#TaylorCounty is urging residents who disregarded the mandatory evacuation order to write their name and birthdate on their arm or leg with permanent marker for identification purposes—a stark and sobering warning.#Florida #Helene#helene2024#HurricaneHelen #Hurricane #STORM pic.twitter.com/Ylmyh86p9e — know the Unknown (@imurpartha) September 26, 2024



Παρά την υποβάθμισή του σε τροπική καταιγίδα, οι καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις και οι σφοδροί άνεμοι έχουν προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές σε σπίτια και υποδομές, με 6 πολιτείες να έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Περίπου 60 εκατομμύρια άνθρωποι σε 12 πολιτείες βρίσκονται υπό καθεστώς προειδοποιήσεων και παρακολούθησης της καταιγίδας.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στην Ταλαχάσι εξέδωσε προειδοποίηση για «ακραίους ανέμους» για την περιοχή Big Bend καθώς το μάτι του τυφώνα πλησίαζε, καλώντας τους πολίτες να αντιμετωπίσουν την προειδοποίηση σαν να επρόκειτο για προειδοποίηση για ανεμοστρόβιλο. «Καταφύγετε στο πιο εσωτερικό δωμάτιο και παραμείνετε ασφαλείς!», ανέφερε η υπηρεσία σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X.

An extreme wind warning is continues forMadison FL, Monticello FL, Mayo FL until 1:30 AM EDT for extremely dangerous hurricane winds. Treat these imminent extreme winds as if a tornado was approaching and move immediately to an interior room or shelter NOW! pic.twitter.com/ehQA5wsZ0D — NWS Tallahassee (@NWSTallahassee) September 27, 2024

Οι παράκτιες περιοχές, όπως η χαμηλού υψομέτρου πόλη Steinhatchee, υπέστησαν μεγάλες ζημιές, καθώς σπίτια παρασύρθηκαν από τα νερά της καταιγίδας. Σύμφωνα με ένα βίντεο που κατέγραψε ο κυνηγός καταιγίδων Άαρον Ρίγκσμπι, τα σπίτια στην περιοχή παρασύρθηκαν από τα γρήγορα κινούμενα νερά, καθώς ο ισχυρός άνεμος και η βροχή συνέχιζαν να σφυροκοπούν την περιοχή.

«Πολλά από αυτά ήταν τροχόσπιτα, και αρκετά σπίτια πίσω από αυτά παρασύρθηκαν και συγκρούστηκαν το ένα με το άλλο, μέχρι που κόλλησαν σε δέντρα και άλλα εμπόδια», δήλωσε ο Ρίγκσμπι στο CNN.

At least 8-10 feet of surge in Steinhatchee right now @NWSTallahassee pic.twitter.com/DkeZg17IzL — Max Olson (@MesoMax919) September 27, 2024



Ένας κάτοικος του Cedar Key, στη Φλόριντα, μοιράστηκε επίσης βίντεο από την κάμερα θυροτηλεφώνου του που κατέγραψε τα νερά της καταιγίδας να πλημμυρίζουν το δρόμο μπροστά από το σπίτι του, λίγο πριν η κάμερα καλυφθεί από τα νερά.

WATCH: Doorbell camera captures Hurricane Helene’s storm surge in Cedar Key https://t.co/SMbmCNIUfG (via NBC) pic.twitter.com/58gJOOHAwF — WKYC 3weather (@wkycweather) September 27, 2024

Το γραφείο του σερίφη της Taylor County, σε μια δραματική ανάρτηση στο Facebook, εξέδωσε προειδοποίηση προς όσους δεν εκκένωσαν την περιοχή, λέγοντας: «Παρακαλούμε γράψτε το όνομά σας, την ημερομηνία γέννησης και σημαντικές πληροφορίες στο χέρι ή το πόδι σας με ανεξίτηλο μαρκαδόρο, ώστε να μπορέσετε να ταυτοποιηθείτε και να ειδοποιηθούν οι συγγενείς σας».

Η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ ανακοίνωσε τη διάσωση ενός άνδρα και του σκύλου του καθώς η καταιγίδα πλησίαζε με γρήγορους ρυθμούς, όταν το σκάφος τους έμεινε ακυβέρνητο και άρχισε να βουλιάζει 25 μίλια ανοιχτά από το νησί Sanibel. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κέντρου Αεροπορικής Βάσης της Ακτοφυλακής στο Clearwater, η διάσωση έγινε το πρωί της Παρασκευής, αφήνοντας ερωτηματικά για το γιατί ο άνδρας βρισκόταν στη θάλασσα, ενώ υπήρχαν προειδοποιήσεις για μικρά σκάφη και τυφώνα στην περιοχή.