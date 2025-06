ΗΠΑ: Ο Λευκός Οίκος «εξετάζει την αυθεντικότητα» πληροφοριών για θανάσιμα πυρά κοντά σε κέντρο διανομής βοήθειας στη Γάζα

Ο Λευκός Οίκος «εξετάζει την αυθεντικότητα» των πληροφοριών για θανατηφόρα πυρά κοντά σε κέντρο διανομής βοήθειας στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπός του Κάρολαϊν Λέβιτ.

«Η κυβέρνηση είναι ενήμερη για τις πληροφορίες αυτές και εξετάζουμε την αυθεντικότητά τους», δήλωσε η Λέβιτ προσθέτοντας ότι “σε αντίθεση με ορισμένα μέσα ενημέρωσης, εμείς δεν εμπιστευόμαστε πλήρως αυτά που λέει η Χαμάς».

🔴 Local health authorities in #Gaza said on Tuesday that at least 27 #Palestinians were killed by Israeli fire while waiting for aid distribution near #Rafah.

🇮🇱 The #Israeli military said it fired shots at individuals about half a kilometre from the aid distribution site. pic.twitter.com/h806z9xeMt

— FRANCE 24 English (@France24_en) June 3, 2025