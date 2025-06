ΗΠΑ: Ο Τραμπ θα συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ

Ο Λευκός Οίκος, μέσω της εκπροσώπου του Καρολάιν Λέβιτ, ανακοίνωσε την Τρίτη (3/6) ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα παραστεί στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα διεξαχθεί στις 24 και 25 Ιουνίου στη Χάγη της Ολλανδίας.

Η παρουσία του Αμερικανού προέδρου εκτιμάται ότι θα επικεντρωθεί στην πίεση προς τους συμμάχους για αύξηση των αμυντικών δαπανών.

Trump’s spokesperson has just confirmed that he will be attending the NATO Summit. pic.twitter.com/j6ArqI2aU0

— Ines Pohl (@inespohl) June 3, 2025