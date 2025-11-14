ΗΠΑ: Ο εισαγγελέας Πιτ Σκανδαλάκης ανέλαβε την υπόθεση εναντίον του Τραμπ και άλλων 14 προσώπων για απόπειρα ανατροπής εκλογικού αποτελέσματος

ΗΠΑ: Ο εισαγγελέας Πιτ Σκανδαλάκης ανέλαβε την υπόθεση εναντίον του Τραμπ και άλλων 14 προσώπων για απόπειρα ανατροπής εκλογικού αποτελέσματος

Ένας νέος εισαγγελέας, στις ΗΠΑ,  διορίστηκε την Παρασκευή στην Πολιτεία της Τζόρτζια για να αναλάβει την υπόθεση εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ και ακόμα  14 προσώπων που αφορά στην παράνομη απόπειρα ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος στις προεδρικές εκλογές του 2020. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται το ενδεχόμενο  να τεθεί οριστικά στο αρχείο η υπόθεση.

Αν και ο Ντόναλντ Τραμπ αποκλείεται να δικαστεί, εφόσον είναι πρόεδρος των ΗΠΑ, δεν ισχύει το ίδιο για τους συγκατηγορούμενούς του, μεταξύ των οποίων είναι ο πρώην δικηγόρος του, Ρούντι Τζουλιάνι και ο πρώην διευθυντής του Λευκού Οίκου Μαρκ Μίντοους.

Την περασμένη εβδομάδα ο Τραμπ έδωσε προληπτικά και συμβολικά χάρη σε 77 πρόσωπα που εμπλέκονται σε απόπειρες ανατροπής των εκλογικών αποτελεσμάτων του 2020. Μεταξύ αυτών ήταν οι Τζουλιάνι και Μίντοους, όμως η χάρη δεν ισχύει παρά μόνο για την ομοσπονδιακή δικαιοσύνη και όχι για τις πολιτειακές αρχές.

Τον Δεκέμβριο του 2024, αφού είχε εκλεγεί πρόεδρος ο Τραμπ, οι δικαστικές αρχές της Τζόρτζια αφαίρεσαν την υπόθεση από την εισαγγελέα Φάνι Γουίλις, λόγω της ερωτικής σχέσης που διατηρούσε με έναν από τους υφισταμένους της που ερευνούσαν την υπόθεση.

Όμως δεν έβαλαν την υπόθεση στο αρχείο, όπως ζητούσαν οι κατηγορούμενοι. Η εισαγγελία είχε περιθώριο μέχρι σήμερα να ορίσει έναν νέο εισαγγελέα, διαφορετικά η διαδικασία θα ακυρωνόταν.

Ένα στέλεχος της εισαγγελίας, ο Πίτερ Σκανδαλάκης, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι αυτοδιορίστηκε, αφού προηγουμένως προσέγγισε πολλούς άλλους εισαγγελείς αλλά όλοι αρνήθηκαν να αναλάβουν την υπόθεση. Δεν αποκάλυψε την ταυτότητά τους, ούτε τους λόγους που επικαλέστηκαν.

«Αν και θα ήταν απλό να αφήσουμε να περάσει η διορία (…) ή να ενημερώσουμε το δικαστήριο ότι δεν βρέθηκε κανείς εισαγγελέας, επιτρέποντας έτσι να μπει η υπόθεση στο αρχείο, θεώρησα ότι αυτός δεν ήταν ο σωστός τρόπος», εξήγησε ο Σκανδαλάκης. «Ο μοναδικός στόχος μου είναι να διασφαλίσω ότι ο χειρισμός της υπόθεσης θα γίνει σωστά, δίκαια και με διαφάνεια», διαβεβαίωσε.

Οι δύο ομοσπονδιακές υποθέσεις κατά του Τραμπ, για παράνομη απόπειρα ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος και για παρακράτηση απόρρητων εγγράφων μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο, μπήκαν στο αρχείο αφού επανεξελέγη πρόεδρος τον Νοέμβριο του 2024.

Η υπόθεση στην Τζόρτζια είναι η τελευταία ποινική υπόθεση που εκκρεμεί ακόμη εναντίον του Τραμπ.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης έκρινε ότι η πολιτική που ακολουθείται μετά το σκάνδαλο Γουότεργκεϊτ, το 1973, να μην ασκούνται διώξεις σε εν ενεργεία πρόεδρο, «εφαρμόζεται και σε αυτήν την περίπτωση».

21:36 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

19:56 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

19:20 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

18:33 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

