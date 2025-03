ΗΠΑ – Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας: Με ανιχνευτές ψεύδους αναζητά η κυβέρνηση να βρει ποιοι εργαζόμενοι κάνουν διαρροές

Το αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας περνάει από ανιχνευτές ψεύδους τους εργαζομένους του σε μια προσπάθεια να βρει ποιοι ευθύνονται για διαρροές εσωτερικών πληροφοριών, δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS η υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας, Κρίστι Νόεμ.

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης είχαν κάνει προηγουμένως ρεπορτάζ γι’ αυτή τη χρήση των ανιχνευτών ψεύδους. Η ρεπουμπλικανή πρώην κυβερνήτης της Νότιας Ντακότα δεν έκανε γνωστές λεπτομέρειες σχετικά με τον αριθμό των εργαζομένων οι οποίοι θα πρέπει να υποβληθούν στο τεστ.

Homeland Security Secretary Kristi Noem says she plans to step up lie detector tests on employees to figure out who may be leaking information to the media. https://t.co/pH27xqxTUZ

Δύο εργαζόμενοι του υπουργείου διέρρευσαν εμπιστευτικές πληροφορίες για αστυνομικές επιχειρήσεις και έτσι έθεσαν σε κίνδυνο την ασφάλεια και τις ζωές αστυνομικών, υποστήριξε η Νόεμ. Τώρα θα απαγγελθούν σε βάρος τους κατηγορίες και αντιμετωπίζουν ποινές κάθειρξης έως 10 ετών.

Homeland Secretary @KristiNoem pledges to prosecute leakers within DHS who endanger ICE Agents by tipping off targets of upcoming ICE raids.@Sec_Noem: “[Leakers] will be prosecuted and could face up to 10 years in federal prison” pic.twitter.com/1ggo9sOi4W

— American Resolve Policy (@AmericanRPolicy) March 9, 2025