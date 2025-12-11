ΗΠΑ: Καταδίκασαν την κράτηση υπαλλήλων της πρεσβείας στην Υεμένη από τους Χούθι

Οι ΗΠΑ καταδίκασαν τη συνεχιζόμενη κράτηση νυν και πρώην τοπικών υπαλλήλων της αμερικανικής πρεσβείας στην Υεμένη από το κίνημα των Χούθι, ζητώντας τον άμεσο τερματισμό της πρακτικής αυτής.

Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Τόμι Πίγκοτ, σε ανακοίνωσή του, «οι Ηνωμένες Πολιτείες καταδικάζουν τη συνεχιζόμενη παράνομη κράτηση των νυν και πρώην τοπικών υπαλλήλων της Αποστολής των ΗΠΑ στην Υεμένη από τους Χούθι».

Ο Πίγκοτ τόνισε πως «οι συλλήψεις αυτών των υπαλλήλων από τους Χούθι, καθώς και οι ψεύτικες κατηγορίες που έχουν ασκηθεί εναντίον τους, αποτελούν περαιτέρω απόδειξη ότι οι Χούθι βασίζονται στη χρήση τρόμου εναντίον του ίδιου τους του λαού για να παραμείνουν στην εξουσία».

Η Ουάσιγκτον έχει επανειλημμένα ζητήσει την απελευθέρωση των εργαζομένων αυτών, καταγγέλλοντας πως τέτοιες ενέργειες παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και υπονομεύουν κάθε προσπάθεια για ειρήνη στην περιοχή.