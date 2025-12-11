Champions League: Το πανόραμα των δύο τελευταίων αγωνιστικών – Οι πιθανές ισοβαθμίες και τα κριτήρια πρόκρισης

Champions League: Το πανόραμα των δύο τελευταίων αγωνιστικών – Οι πιθανές ισοβαθμίες και τα κριτήρια πρόκρισης
Ο Ολυμπιακός έκανε το… πρώτο βήμα προς την ελπίδα. Η πρώτη νίκη που πέτυχε επί της Καϊράτ στο Καζακστάν με σκορ 1-0, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, τον κρατά ζωντανό στο «κυνήγι» της πρόκρισης στην τελική 24άδα. Με δύο αγωνιστικές να απομένουν, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν ως το φινάλε την είσοδό τους στα playoffs, φτάνοντας ως τους 11 βαθμούς. Υπάρχει μάλιστα το ενδεχόμενο πρόκρισης και με 9, αν ευνοηθούν από τα υπόλοιπα αποτελέσματα.

Η League Phase είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη και τίποτα δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο. Τα πράγματα αναμένεται να ξεκαθαρίσουν μετά την 7η αγωνιστική, όμως το πρώτο και βασικό για τον Ολυμπιακό είναι να κάνει τη δική του δουλειά: να νικήσει Λεβερκούζεν στο Φάληρο και Άγιαξ στην Ολλανδία. Παράλληλα, έχει ενδιαφέρον να δούμε τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα των ομάδων που βρίσκονται ανάμεσα στους 9 και τους 3 βαθμούς, δηλαδή από τη 16η ως και την 34η θέση, καθώς όλες διεκδικούν ένα «εισιτήριο» για την επόμενη φάση.

Το αρνητικό για τον Ολυμπιακό σε περίπτωση ισοβαθμιών είναι η αρνητική διαφορά τερμάτων (6-13), η οποία τον τοποθετεί σε δυσμενή θέση. Ορίστε αναλυτικά οι ομάδες και το πρόγραμμα των αγώνων τους:

Βαθμοί Ομάδες Αγώνες
9 Μαρσέιγ Λίβερπουλ (εντός), Μπριζ (εκτός)
9 Γιουβέντους Μπενφίκα (εντός), Μονακό (εκτός)
9 Γαλατασαράι Ατλέτικο (εντός), Μάντσεστερ Σίτι (εκτός)
9 Μονακό Ρεάλ (εκτός), Γιουβέντους (εντός)
9 Λεβερκούζεν Ολυμπιακός (εκτός), Βιγιαρεάλ (εντός)
8 Αϊντχόφεν Νιούκαστλ (εκτός), Μπάγερν (εντός)
7 Καραμπάγκ Άιντραχτ (εντός), Λίβερπουλ (εκτός)
7 Νάπολι Κοπεγχάγη (εκτός), Τσέλσι (εντός)
7 Κοπεγχάγη Νάπολι (εντός), Μπαρτσελόνα (εκτός)
6 Μπενφίκα Γιουβέντους (εκτός), Ρεάλ (εντός)
6 Πάφος Τσέλσι (εκτός), Σλάβια (εντός)
6 Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ Μπάγερν (εκτός), Αταλάντα (εντός)
5 Ολυμπιακός Λεβερκούζεν (εντός), Άγιαξ (εκτός)
5 Αθλέτικ Αταλάντα (εκτός), Σπόρτινγκ (εντός)
3 Μπόντο Γκλιμτ Μάντσεστερ Σίτι (εντός), Ατλέτικο (εκτός)
3 Σλαβία Μπαρτσελόνα (εντός), Πάφος (εκτός)
3 Άγιαξ Βιγιαρεάλ (εκτός), Ολυμπιακός (εντός)

Το γκρουπ των ομάδων που έχουν 9 βαθμούς χρειάζεται μία ακόμη νίκη για να φτάσει στους 12 και να «κλειδώσει» πρόκριση. Αυτό σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να τις πιάσει αν κάνουν ένα ακόμη τρίποντο. Όμως, η Γαλατασαράι και η Μονακό έχουν δύσκολο πρόγραμμα και αν ο Ολυμπιακός κάνει το 2/2, υπάρχει θεωρητικό ενδεχόμενο να τις αφήσει πίσω του. Όσον αφορά την ισοβαθμία στους 9, αυτή θα κριθεί στη διαφορά τερμάτων και στην επίθεση, τομείς που δεν ευνοούν τους Πειραιώτες, ιδίως με τη Λεβερκούζεν, την οποία θα αντιμετωπίσει στο Φάληρο.

Η Αϊντχόφεν, που έχει 8 βαθμούς και θετικό συντελεστή τερμάτων, έχει δύσκολα ματς με Νιούκαστλ και Μπάγερν. Για τον Ολυμπιακό είναι ιδανικό σενάριο να μη νικήσει κανένα από τα δύο.

Οι ομάδες με 7 βαθμούς (Καραμπάγκ, Νάπολι, Κοπεγχάγη) χρειάζονται μία νίκη και μία ισοπαλία για να φτάσουν στους 11, όμως έχουν μπροστά τους δύσκολες αποστολές. Η Κοπεγχάγη έχει να παίξει με Νάπολι και Μπαρτσελόνα, ενώ η Νάπολι υποδέχεται την Τσέλσι.

Όσες ομάδες έχουν 6 βαθμούς, όπως η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, η Πάφος και η Μπενφίκα, πρέπει να κάνουν το απόλυτο, πράγμα δύσκολο λόγω προγράμματος. Η Ουνιόν αντιμετωπίζει Μπάγερν και Αταλάντα, η Πάφος κοντράρεται με Τσέλσι και Σλάβια, ενώ η Μπενφίκα παίζει με Γιουβέντους και Ρεάλ.

Στους 5 βαθμούς, μαζί με τον Ολυμπιακό βρίσκεται και η Αθλέτικ, όμως το πρόγραμμά της με Αταλάντα και Σπόρτινγκ μοιάζει πιο απαιτητικό.

Τέλος, στον πάτο του γκρουπ με 3 βαθμούς είναι οι Μπόντο Γκλιμτ, Σλάβια και Άγιαξ. Από αυτές, ρεαλιστικά μόνο ο Άγιαξ μπορεί να φτάσει τους 9, καθώς υποδέχεται τον Ολυμπιακό στη Γιόχαν Κρόιφ Αρένα και προηγουμένως παίζει με τη Βιγιαρεάλ. Οι άλλες δύο έχουν να αντιμετωπίσουν ομάδες όπως η Μπαρτσελόνα, η Μάντσεστερ Σίτι και η Ατλέτικο, κάτι που κάνει δύσκολο το 2/2.

Τέλος, σύμφωνα με την UEFA, τα βασικά κριτήρια ισοβαθμίας που θα κρίνουν την κατάταξη είναι:

  1. Διαφορά τερμάτων
  2. Καλύτερη επίθεση
  3. Εκτός έδρας καλύτερη επίθεση
  4. Νίκες
  5. Εκτός έδρας νίκες
  6. Βαθμοί σε ματς μεταξύ των ισόβαθμων
  7. Διαφορά τερμάτων στα μεταξύ τους ματς
  8. Καλύτερη επίθεση στα μεταξύ τους ματς
  9. Πειθαρχικά (χαμηλότεροι πόντοι πειθαρχίας)
  10. Βαθμολογία στο UEFA ranking

