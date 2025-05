ΗΠΑ: Καρέ καρέ η στιγμή της σύλληψης του δημάρχου του Νιούαρκ έξω από κτίριο κράτησης μεταναστών – «Δεν έκανα τίποτα κακό» – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Ο δήμαρχος του Νιούαρκ, της μεγαλύτερης πόλης του Νιου Τζέρσεϊ στις ΗΠΑ, Ρας Μπαράκα συνελήφθη έξω από ένα ομοσπονδιακό κέντρο κράτησης μεταναστών, στο οποίο πραγματοποιούνταν διαμαρτυρία και αφέθηκε τελικά ελεύθερος αφού κρατήθηκε για κάποιες ώρες.

Συγκεκριμένα, ο Μπαράκα αφέθηκε ελεύθερος λίγο μετά τις 8 μ.μ. (τοπική ώρα), βγήκε από ένα μαύρο SUV και είπε στους υποστηρικτές που τον περίμεναν: «Η πραγματικότητα είναι η εξής: Δεν έκανα τίποτα κακό».

Ακόμα δήλωσε ότι δεν μπορεί να μιλήσει για την υπόθεσή του, επικαλούμενος μια υπόσχεση που έδωσε στους δικηγόρους και τον δικαστή, ωστόσο εξέφρασε την πλήρη υποστήριξή του σε όλους όσους ζουν στην κοινότητά του, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών.

«Όλοι μας εδώ, ο καθένας από εμάς, δεν με νοιάζει από ποια καταγωγή έρχεστε, ποια εθνικότητα, ποια γλώσσα μιλάτε», είπε ο Μπαράκα.

«Κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουμε αυτούς τους ανθρώπους από το να προκαλούν διχασμό ανάμεσά μας», προσέθεσε.

Interim U.S. Attorney for the District of New Jersey @AlinaHabba announces the arrest of the Mayor of Newark for trespassing in an ICE facility: “NO ONE IS ABOVE THE LAW.

“The Mayor of Newark, Ras Baraka, committed trespass and ignored multiple warnings from Homeland Security… pic.twitter.com/Xq15XqSOt2

