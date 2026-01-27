ΗΠΑ: Η κυβέρνηση σχεδιάζει μόνιμη παρουσία της CIA στη Βενεζουέλα μετά την εποχή Μαδούρο

Enikos Newsroom

διεθνή

ΗΠΑ: Η κυβέρνηση σχεδιάζει μόνιμη παρουσία της CIA στη Βενεζουέλα μετά την εποχή Μαδούρο

Οι ΗΠΑ εργάζονται για να εγκαθιδρύσουν μόνιμη παρουσία της CIA στη Βενεζουέλα μετά την εκδίωξη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, μετέδωσε το CNN, επικαλούμενο πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Ενώ το υπουργείο Εξωτερικών θα συνιστά την κύρια μακροπρόθεσμη διπλωματική παρουσία των ΗΠΑ στη χώρα, η κυβέρνηση Τραμπ θα στηρίζεται πιθανόν σε μεγάλο βαθμό στη CIA, λόγω της τρέχουσας πολιτικής μετάβασης και της ασταθούς κατάστασης ασφαλείας, ανέφερε το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο.

Το Ρόιτερς σημειώνει ότι δεν μπορεί ακόμα να επαληθεύσει το ρεπορτάζ.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αλτσχάιμερ: Το συχνό λάθος που κάνουμε στο δείπνο και αυξάνει κατά 69% τον κίνδυνο

Άδωνις Γεωργιάδης: Ποια είναι η κατάσταση των τραυματιών οπαδών του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία

ΙΟΒΕ: Aνάπτυξη στο 2,2% το 2026, πληθωρισμός στο 2,4% και ανεργία στο 8,6% – Οι εκτιμήσεις για την ελληνική οικονομία

«Κατασκευάζω-Νοικιάζω»: Νέο πρόγραμμα για το στεγαστικό -Όλες οι λεπτομέρειες

Σοκ: Πέθανε 24χρονος έπειτα από αποτυχημένη μεταμόσχευση γενιού στην Τουρκία – Την επέμβαση έκανε μεσίτης που προσποιείτο τ...

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με ένα κορίτσι σε 18 δευτερόλεπτα
περισσότερα
21:13 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

ΗΠΑ: Νέο περιστατικό με πυροβολισμό και εμπλοκή της συνοριοφυλακής στην Αριζόνα – Ένας τραυματίας σε κρίσιμη κατάσταση

Ένας άνθρωπος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση αφού πυροβολήθηκε κατά τη διάρκεια ενός συμβάντ...
21:06 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Βρετανία: 3 ιστοσελίδες περιεχομένου ενηλίκων δεν θα επιτρέπουν την πρόσβαση σε καινούριους χρήστες – Η διαμαρτυρία για την ταυτοποίηση της ηλικίας

Οι ιστοσελίδες YouPorn, Pornhub και RedTube δεν θα αποδέχονται πλέον νέους χρήστες ούτε στην Β...
20:25 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

ΗΠΑ: Η δικαιοσύνη καλεί την ICE να λογοδοτήσει – «Η υπομονή έχει εξαντληθεί»

Ο επικεφαλής δικαστής του ομοσπονδιακού δικαστηρίου της Μινεσότα, στις ΗΠΑ, διέταξε τον αναπλη...
19:24 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Νορβηγία: Η Βουλή ενέκρινε σχέδιο 2 δισ. δολαρίων για την προμήθεια συστημάτων πυροβολικού μεγάλου βεληνεκούς

Το κοινοβούλιο στην Νορβηγία ενέκρινε σήμερα, Τρίτη, ένα σχέδιο προμηθειών ύψους 2 δισεκατομμυ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι